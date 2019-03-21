Партия бронеавтомобилей «Тигр-М» пополнила автопарк российской базы в Абхазии

10 новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» поступили в подразделения российской базы в Абхазии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«В настоящее время подразделения разведки и военной полиции базы в Абхазии, куда поступили 10 бронеавтомобилей, готовят машины к эксплуатации в горах и в условиях песчаного прибрежного грунта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки.

Модернизированный «Тигр» имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий — в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше — поворотная турель для пулеметов «Корд» или «Печенег» либо для автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя». В салоне оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом.

Снаряженная масса «Тигр-М» составляет 6,5 т, запас хода — 1000 км, при этом возможная максимальная скорость — более 120 км/ч.