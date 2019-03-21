Россия завершила возведение своей части ж/д моста через Амур

Россия завершила работы по возведению своей части российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Об этом сообщается на сайте правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Согласно сообщению, российские инженеры установили последнюю нижнюю стальную плоскую балку, тем самым соединив обе части моста.

«Это свидетельствует об интеграции основной части первого трансграничного железнодорожного моста между Китаем и Россией» — подчеркнули в правительстве Хэйлунцзяна.Ранее главный инженер моста Ли Хуачао сообщил «РИА Новости», что полностью строительство планируют завершить в июле.

Ожидается, что поезда по мосту запустят уже в 2019 году. В октябре 2018 года стало известно, что Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста.Россия и Китай договорились о строительстве моста через Амур в 2013 году, и спустя год начали его возведение. Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн тонн грузов в год. Длина моста достигнет 2,2 км, из которых российская часть — 309 м. Инвестиции в строительство российской части моста оцениваются в 9 млрд руб.