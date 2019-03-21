Вторая линия по производству трикотажной сетки запущена компанией «Люксол»



Производство садков - Люксол

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Вторая линия по производству трикотажной сетки введена в строй на предприятии компании «Люксол» в г Солнечногорск Московской области.

Компания «Люксол», единственная на территории бывшего СССР, производит сетку тметодом безузлового плетения. Инвестиции в компанию составили более 3 млн евро на начальном этапе

В 2014 году компания смогла предложить агрорынку России садки для разведения рыбы и, на сегодняшний день, 90% рыбоводных хозяйств России в Карелии, разводят рыбу в садках компании Люксол.

Большинство спортивных объектов к Чемпионату мира 2018 были оборудованы заградительными сетками Люксол.

Осенью 2019 года планируется ввести в строй третью линию.