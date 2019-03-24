ЧМЗ получил патент на инжекционную проволоку собственной торговой марки HighMet

Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») получил патент РФ на проволоку для обработки металлургических расплавов и способ её изготовления.

Запатентованный способ применяют для производства, в том числе, кальциевой инжекционной проволоки (КИП). Уникальная технология разработана специалистами Чепецкого механического завода еще несколько лет назад, что открыло новые возможности для отечественной металлургической промышленности. И сегодня Чепецкий механический завод является единственным российским производителем кальциевой инжекционной проволоки из электролитического кальция собственного производства.

КИП представляет собой монолитный электролитический кальций в стальной оболочке. Применяется для оптимального режима внепечной обработки металлургических расплавов, что позволяет повысить эксплуатационные свойства стали. За счет лучшего усвоения кальция обеспечивает экономию материала в 3-5 раз по сравнению с традиционной порошковой кальций-содержащей проволокой.

Высокотехнологичная проволока производства ЧМЗ признана лучшей в Российской Федерации. Проволока торговой марки HighMet получила высокие оценки потребителей — крупнейших металлургических компаний России.

«Чепецкий механический завод создает новые конструкции кальциевых проволок, под потребности клиентов, — отмечает руководитель проекта по кальцию АО «ЧМЗ» Игорь Куклин. — Так в 2018 году было создано две новых номенклатуры. Сейчас проводится кампания по их тестированию и выводу на рынок