ЧМЗ произвел максимальное количество циркониевых оболочек для твэлов в своей истории

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Производственный рекорд стал результатом реализации масштабной программы по модернизации производства.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов, Удмуртская Республика) по итогам 2024 года произвел более 1 миллиона циркониевых оболочек, используемых в производстве ядерного топлива для атомных электростанций. Такой объем выпуска оболочечных труб достигнут впервые за всю историю завода.

Увеличение производства стало возможным благодаря реализации масштабной программы реконструкции. В частности, в прокатном цехе было модернизировано почти 10 тысяч квадратных метров производственных площадей, а также введено в эксплуатацию более десяти единиц нового высокопроизводительного оборудования. Работы по подготовке фундаментов, инженерных коммуникаций и пуско-наладке проводились без остановки основных производственных линий. За последние два года в рамках проекта по расширению мощностей циркониевого производства было приобретено и введено в эксплуатацию более 70 единиц основного технологического оборудования.

Рост выпуска циркониевой продукции связан с масштабной производственной программой Топливного дивизиона «Росатома» на 2024-2025 годы, которая включает крупные поставки ядерного топлива. В частности, речь идет о стартовых загрузках для новых реакторов на Курской АЭС, АЭС «Аккую» в Турции и АЭС «Куданкулам» в Индии. В перспективе модернизация мощностей ЧМЗ также позволит обеспечить топливом новую атомную генерацию в России.

«Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, в России в ближайшие 18 лет планируется построить 11 крупных и малых электростанций, а доля атомной генерации должна вырасти с 18,9% до 24%. Достичь таких показателей невозможно без обеспечения новых АЭС топливом и необходимыми конструкционными материалами. Новый рекорд по выпуску циркониевых оболочек — это результат слаженной работы коллектива и подтверждение высокого профессионализма наших сотрудников», — отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Чепецкий механический завод является ключевым поставщиком конструкционных материалов и комплектующих для производства топлива АЭС, которые используются в энергетических и транспортных реакторах как в России, так и за рубежом. За более чем 50 лет производства циркониевого трубного проката на заводе выпущено около 34 миллионов оболочек твэлов общей длиной порядка 120 тысяч километров. Одна тепловыделяющая сборка для реактора большой мощности ВВЭР-1000 или ВВЭР-1200 содержит 312 твэлов, а активная зона реактора — 163 такие сборки. Таким образом, для эксплуатации одного современного реактора требуется 50 856 твэлов с циркониевыми оболочками производства ЧМЗ.

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