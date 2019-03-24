Манипулятор МП-805 на шасси КАМАЗ-65207 от компании «Мега Драйв»

Как сообщила пресс-служба компании «Мега Драйв» (компания является официальным партнером ПАО «КАМАЗ» и объединяет 2 завода в Тверской и Владимирской областях, на которых налажено стабильное производство КМА, собственного производства, автогидроподъемников, мусоровозов, ломовозов, крюковых погрузчиков, а также производится монтаж бортовых платформ), заводом спецтехники был разработан и выпущен тросовый кран-манипулятор, установленный на шасси КАМАЗ-65207 с бортовой платформой длиной 7100 мм.

КМУ с грузоподъемностью 8,1 т. предназначена для погрузо-разгрузочных работ, а также монтажа конструкций на месте, может быть использована в энегретической, газовой, промышленности, а также в коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, дорожном строительстве, грузоперевозке продовольственных и непродовольственных товаров.

Манипулятор тросового типа имеет максимальный вылет 15.6 м. и угол поворота стрелы 360 градусов, что в совокупности с установленной стальной бортовой платформой делает данный автомобиль универсальным для работы в ограниченном пространстве.

Ранее компанией был освоен выпуск КМУ ML-805 (МП-805) на шасси КАМАЗ 43118 с колесной формулой 6×6 без поворотного коника

и с поворотным коником, что позволяет использовать автомобиль как опоровоз при использовании прицепа-роспуска.