Компания «Мега Драйв» расширила линейку спецтехники и представила новый автогидроподъёмник Megalift ML-22 (ПСС-131.22Э) на шасси КАМАЗ 43118 с двухрядной кабиной на 7 посадочных мест. Новинка создана для надёжной работы как в городской среде, так и на удалённых объектах, и ориентирована на предприятия энергетики, ЖКХ, газовой и горнодобывающей отраслей.

Главное отличие модели — двухрядная кабина на 7 посадочных мест, произведённая компанией «Приоритет». Она позволяет выезжать на объект всей бригадой на одном автомобиле, снижая транспортные расходы и ускоряя начало работ. Кабина оснащена полноценными сиденьями с ремнями безопасности и может комплектоваться автономным отопителем и климатическим оборудованием, обеспечивая комфорт и соответствие требованиям охраны труда.

Рабочая люлька автогидроподъёмника размещена на заднем свесе, что делает автомобиль более компактным в транспортным положении. Данная компоновка упрощает техническое обслуживание и позволяет эффективно работать в стеснённых условиях — на узких улицах, во дворах и вдоль проезжей части. Посадка персонала осуществляется с уровня земли, повышая безопасность и сокращая время подготовки к работе. А-образные аутригеры формируют устойчивый опорный контур шириной до 3,5 м.

Технические характеристики:

-высота подъёма — 22 м

-горизонтальный вылет — 15,8 м

-грузоподъёмность люльки — 250 кг на всём вылете

-электрозащита до 10 000 В

Рукава высокого давления размещены в защитном коробе, что повышает ресурс гидросистемы и снижает риск внеплановых простоев.

Megalift ML-22 стал логичным дополнением модельного ряда автогидроподъёмников от Мега Драйв и рассчитан на интенсивную эксплуатацию там, где особенно важны надёжность техники, манёвренность и комфорт рабочей команды.