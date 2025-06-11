Мега Драйв выпустила БКМ полностью российского производства

Компания «Мега Драйв» представила бурильно-крановую машину (БКМ) полностью российского производства. БКМ широко используется для проведения бурильно-крановых работ в строительной и энергетической отраслях.

В данной машине инженеры Мега Драйв воплотили последние отраслевые разработки и инновационные идеи. Автомобиль представляет собой полноценный компактный вездеход на базовом шасси Урал-Next 43206 с колесной формулой 4×4 и современной 1-рядной кабиной на 2-3 места, двигателем ЯМЗ-535 с 238 лошадиных сил и общей грузоподъёмностью 6 т.

Шасси обеспечивает высокую проходимость благодаря отличной подвеске, полному приводу на все колеса, межколесным и межосевым блокировкам, хорошим углам въезда, продольной проходимости и съезда. За счет минимальных габаритов машина сохраняет свою маневренность даже в условиях ограниченного пространства.

БКМ ML5600Z сочетает в себе бурильное оборудование и крановую установку с гидравлическим приводом всех механизмов и грузоподъемностью 6 т, максимальным вылетом стрелы 13 м и поднятием груза до 500 кг в данном положении. Зона работы оборудования на 360 гр., глубина бурения до 8 м, диаметр от 100 мм до 1000 мм и рабочий радиус до 10 м.

В качестве дополнительных опций можно выбрать дистанционный пульт управления, датчик приближения к ЛЭП, сиденье оператора с подогревом, тент оператора, подогрев маслобака и многое другое.

Важно отметить, что данный автомобиль является полностью российской разработкой: высокопроизводительный кран Megalift от завода «Мега Драйв», шасси от известного и проверенного автомобильного бренда УРАЛ, бур, цилиндр, мотор, лебедки, система управления и безопасности — полностью отечественного производства. В самое ближайшее время машина будет зарегистрирована в реестре Минпромторга как БКМ, произведенная полностью из российских комплектующих.

Данную машину можно будет увидеть в 33 городах России во время летнего автопробега, организованного компанией «Мега Драйв». Автомобиль уже получил хорошие отзывы в Ставрополе и Краснодаре, следующая презентация намечается в Ростове и Волгограде.

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