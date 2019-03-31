Компания «Лоскутный Воск» из Ижевска производит натуральные пропитки для эко-строительства
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- Компания «Лоскутный Воск» из Ижевска производит натуральные пропитки для эко-строительства
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На проходившей недавно выставке «Интерлакокраска 2019» свою продукцию представила производственная компания «Лоскутный Воск» из Ижевска. В этом году компания отмечает четвертый год своей работы, 12 апреля 2015 состоялся пуск продаж «Лоскутного Воска». «Лоскутный Воск» одна из немногих компаний выпускающих пропитки, колеровочные пасты и масла из полностью натуральных компонентов. Продукция используется для эко-строительства, отделки, изготовления мебели, реставрационных работ, изготовления посуды для кухни, игрушек
Продукция компании известна во многих регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
«Лоскутный Воск» выпускает продукцию для обработки любых деревянных и минеральных поверхностей: срубов, лестниц, полов, элементов каркаса, декоративных изделий и деревянной мебели. Плёнка лоскутного воска надежно защищает поверхности, подверженные опасности разрушения под действием влаги и грибка. Ассортимент выпускаемой продукции по каталогу следующий.
Перечень продукции торговой марки «Лоскутный Воск»
- Колеровочные пасты для «Лоскутного Воска» (на сегодня 27 цветов)
- «Лоскутный Воск» пропитка для дерева камня, штукатурки и других материалов
- «Лоскутный Воск» с льняным маслом (для полов, лестниц)
- «Лоскутный Воск» с льняным маслом и дёгтем (для наружных работ)
- Скипидар Живичный (масло терпентиновое)
«Лоскутный Воск» — это эко-пропитка, которая является одним из эффективных способов защитить поверхность из дерева, камня, кирпича, штукатурки, кожи от воздействия влаги и развития грибковых бактерий. Пропитка используется внутри помещений для нанесения на стены, потолок, пол, мебель, лестницы и деревянную посуду, детские игрушки. Также пропитка используется для обработки фасадов деревянных домов и строений. Эко-пропитка имеет большие преимущества перед другими покрытиями: в её составе содержатся только натуральные компоненты — пчелиный воск, живичный скипидар, прополис. Скипидар и прополис являются мощными антисептиками.
«Лоскутный Воск» практически не меняет цвет обрабатываемой поверхности. Получаемое покрытие является очень стойким, оно не шелушится, не отслаивается и эффективно защищает древесину и другие материалы до 10 лет. Изменить цвет покрытия можно с помощью производимых колеровочных паст «Лоскутный Воск» состоящих из минеральных пигментов.
Продукция компании «Лоскутный Воск»
Колеровочные пасты для «Лоскутного Воска»
Колеровочная паста — состав, характеризующийся насыщенным цветом, предназначенный для колерования (придания необходимого оттенка) составов «Лоскутного Воска» Сегодня производится и поставляется 27 цветов.
Цвета колеровочных паст
«Лоскутный Воск» пропитка для дерева камня, штукатурки и других материалов
В составе скипидар, воск и прополис. Скипидар — растворитель, при проникновении в древесину «затягивает» воск с прополисом внутрь. Воск — создаёт защитную «дышащую» плёнку. Прополис — служит антисептиком. Защищает поверхность от влаги, гниения, грибка, частично от УФ-излучения. Для быстрого высыхания состава можно применить строительный фен или инфракрасный нагреватель.
«Лоскутный Воск» с льняным маслом (для полов, лестниц)
Лоскутный воск с добавлением льняного масла является защитой дерева от влаги и гниения. Применяется внутри помещений для покрытия мебельных конструкций, стен, лестниц, полов, декоративных элементов. Пропитка позволяет увеличить срок эксплуатации деревянных изделий и сохранить их внешний вид на протяжении длительного времени. Покрытие не трескается, не шелушится.
«Лоскутный Воск» с льняным маслом и дёгтем (для наружных работ)
«Лоскутный Воск» с льняным маслом и дёгтем — это пропитка для обработки фасадов деревянных срубов, террас, конструктивных элементов. Добавление березового дёгтя позволило получить мощный антисептический эффект, гарантировав защиту древесины от грибка, и насекомых-вредителей.
Скипидар Живичный (масло терпентиновое)
Живичный скипидар выделяют из сосновой смолы путем перегонки с водяным паром. Живичный скипидар является самой экологичной формой скипидара, который представляет собой прозрачную, возможно желтоватую, текучую жидкость с хвойным запахом. Применяется для разбавления «Лоскутного Воска» и чистки кисточек. Может применяться самостоятельно для обработки древесины из хвойных и лиственничных пород как очищающее средство.
Дополнительное применение составов «Лоскутный Воск»
- пропитка глиняных, известковых и цементных штукатурок в помещениях с повышенной влажностью.
- защита пробковых покрытий в помещениях с повышенной влажностью.
- защита кожи, кожаных изделий и кожаных покрытий в помещениях (в том числе кожаной обивки и обуви).
- в реставрационных и консервационных работах по дереву, металлу и камню.
- пропитка тканей для придания им водоотталкивающих свойств.
Составы «Лоскутный воск» — пропитки из натуральных компонентов. В производстве используются только компоненты природного происхождения, без использования продукции химической промышленности: пчелиный воск (ГОСТ 21179-2000), прополис (ГОСТ 28886-90), живичный скипидар (ГОСТ 1571-82), натуральная льняная олифа (ГОСТ 7931-76) и берёзовый дёготь. Составы «Лоскутного воска» содержат фитонциды, убивающие бактерии и микробы разрушающие деревянные, минеральные и другие поверхности. Пропитки сохраняют естественную структуру древесины, сохраняют ее естественные цвета, а также сохраняют структуру и цвет других материалов на которые они наносятся. Создают эстетическое покрытие, не требующее дополнительной обработки. Пропитки колеруются пастами «Лоскутный воск», они долговечны, неприхотливы к условиям хранения -температура хранения от -40 до +40 градусов Цельсия. Рекомендованный срок хранения — до 10 лет в герметичной упаковке.
Видеоматериалы
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