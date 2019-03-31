Компания «Лоскутный Воск» из Ижевска производит натуральные пропитки для эко-строительства

На проходившей недавно выставке «Интерлакокраска 2019» свою продукцию представила производственная компания «Лоскутный Воск» из Ижевска. В этом году компания отмечает четвертый год своей работы, 12 апреля 2015 состоялся пуск продаж «Лоскутного Воска». «Лоскутный Воск» одна из немногих компаний выпускающих пропитки, колеровочные пасты и масла из полностью натуральных компонентов. Продукция используется для эко-строительства, отделки, изготовления мебели, реставрационных работ, изготовления посуды для кухни, игрушек и т. д.

Продукция компании известна во многих регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Лоскутный Воск» выпускает продукцию для обработки любых деревянных и минеральных поверхностей: срубов, лестниц, полов, элементов каркаса, декоративных изделий и деревянной мебели. Плёнка лоскутного воска надежно защищает поверхности, подверженные опасности разрушения под действием влаги и грибка. Ассортимент выпускаемой продукции по каталогу следующий.

Перечень продукции торговой марки «Лоскутный Воск»

Колеровочные пасты для «Лоскутного Воска» (на сегодня 27 цветов)

«Лоскутный Воск» пропитка для дерева камня, штукатурки и других материалов

«Лоскутный Воск» с льняным маслом (для полов, лестниц)

«Лоскутный Воск» с льняным маслом и дёгтем (для наружных работ)

Скипидар Живичный (масло терпентиновое)