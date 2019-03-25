Магистральный самолёт 21 века корпорация «Иркут» и её подразделение — Инженерный центр им. А.С.Яковлева начали разрабатывать в начале 2000-х годов. В 2002 году был завершён эскизный проект, который в 2003-м победил на конкурсе Росавиакосмоса.

Рабочее проектирование планировалось завершить в 2005 году, а выкатить первый опытный самолёт и выполнить первый полёт — в 2006 г. Три года отводилось на лётные испытания и сертификацию, после чего в 2009 г. должно было начаться серийное производство.

Однако из-за недостаточного финансирования полномасштабные проектные работы стали возможны только в 2008 г. после того, как корпорация «Иркут» указом президента России была назначена головным исполнителем программы МС-21 и началось полноценное государственное финансирование.

МС-21 должен быть инновационным, комфортабельным и безопасным, а по экономической эффективности опережать своих прямых конкурентов — новейшие вариации А320 и B737. Для обеспечения экономического превосходства над ними крыло МС-21 должно быть изготовлено из композиционных материалов, для чего в конце 2008 года было образовано ЗАО «АэроКомпозит». И только через три года в Ульяновске началось строительство завода для производства агрегатов из ПКМ.

В начале 2012 года первый вице-премьер Димитрий Рогозин анонсировал завершение работ по самолёту в течение 2015-2016 годов, после чего, уже в 2017-м должны были начаться поставки лайнера заказчикам. Однако Дмитрий Олегович оказался очень оптимистичным в прогнозах — из-за затянувшейся разработки и производства агрегатов самолёта из композиционных материалов график выкатки, первого полёта и начала лётных испытаний претерпел значительные изменения. Сроки оказались невыполнимыми.

Рабоче-конструкторская документация была передана на Иркутский авиазавод и другие предприятия, участвующие в кооперации по самолёту, в конце 2013 — начале 2014 года. При этом необходимо учитывать, что это была не бумажная документация, а электронная. Разработка самолёта ведётся только на основе компьютерного 3D-моделирования, а все предприятия связаны в единую высокоскоростную защищённую сеть.

В феврале 2014 года на ИАЗ начался монтаж первых восьми станций линии автоматической сборки самолёта. Эта производственная линия обеспечивает быструю и высокоточную серийную сборку МС-21 благодаря использованию современных цифровых и лазерных технологий.

Первый прототип МС-21-300 на Иркутском авиазаводе заложили 6 февраля 2014 года.

В конце декабря 2015 года руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что лётные испытания нового авиалайнера начнутся в конце 2016 г. По его словам, в соответствии с новым графиком, выкатка первого опытного образца самолёта МС-21 должна была состояться летом 2016 года. В апреле 2016 года Дмитрий Рогозин в своём Твиттере уточнил, что первая демонстрация самолёта намечена на 8 июня.

8 июня 2016 года на Иркутском авиазаводе состоялась торжественная презентация нового самолёта. В декабре 2016 — феврале 2017 года планировалось поднять первый лётный прототип в небо и приступить к сертификации и лётным испытаниям нового лайнера. Запуск серийного производства и поставки первым заказчикам планировалось начать в 2018 году.

Очевидно, что неоднократное смещение сроков было связано с большим количеством инновационных решений, разработкой новейших технологий, которые ранее не применялись в отечественном гражданском авиастроении, а также в необходимости закупки технологического оборудования и подготовки производственных мощностей на ИАЗ, «Авиастар-СП» и других заводах, участвующих в создании лайнера.

Первый полёт МС-21-300 совершил 28 мая 2017 года. Начались лётные испытания лайнера. Однако для сертификации самолёта необходимо иметь четыре лётных образца и два для статических и ресурсных испытаний.

В 2016-м и 2018-м годах в ЦАГИ были доставлены два опытных образца самолёта для наземных испытаний.

12 мая 2018 г. первый полёт выполнил второй опытный самолёт, а 16 марта 2019 года — третий опытный образец, который изготовлен с установленным пассажирским салоном для демонстрации на МАКС-2019.

Осенью 2018 года США ввели санкции против завода «АэроКомпозит», прекратились поставки материалов для изготовления крыла, центроплана и других элементов конструкции из ПКМ. Это привело к тому, что сроки сертификации и начало серийного производства в очередной раз были перенесены. В первых серийных самолётах, которые уже строятся на ИАЗ, будут использованы импортные материалы, но на «АэроКомпозите» уже идёт производство силовых элементов конструкции из российского углеволокна и смолы. Для дополнительных статических испытаний крыла и его сертификации потребуется около года.

Летом 2019 года в небо поднимется четвёртый, заключительный, опытный самолёт. Он будет оснащён двигателями ПД-14 и предназначен для сертификации самолёта с российскими двигателям.

В соответствии с последними планами, сертификация самолёта намечена на 2020 год, а запуск серийного производства — на 2021 год. Причём здесь необходимо сделать небольшую ремарку — серийные машины уже заложены на Иркутском авиазаводе и в течении 2020 года они будут выпущены. Поэтому начало серийного производства с 2021 года означает производство самолёта с использованием российских материалов при изготовлении композитных силовых элементов — крыла, центроплана, киля и хвостового оперения.

Однако сейчас уже понятно, что первые серийные самолёты, которые строятся в Иркутске, смогут начать коммерческие перевозки не раньше конца 2020 — начала 2021 года, когда самолёт получит сертификат типа.