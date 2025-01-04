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Главное событие 2024 года — первый полёт частично импортозамещённого опытного самолёта МС-21 б/н 73055, а затем и полностью импортозамещённого — 73057, не состоялось. Причина — задержки со стороны смежников по созданию отечественных узлов и агрегатов. Оба самолёта остаются на земле: борт 73055 переведён в лётно-испытательное подразделение Иркутского авиазавода, где самолёт проходит подготовку к первому полёту, борт 73057 находится в цехе окончательной сборки, на нём идёт монтаж комплектующих.

При этом в разной степени готовности на ИАЗ находится не менее 20 самолётов МС-21. Решение «накопить» машины направлено на ускорение производства после сертификации импортозамещённой версии МС-21-310рус. Об этом говорится в сообщении издания «Ведомости» со слов неназванного представителя ОАК.

Ключевые события 2024 года по программе сертификации самолёта МС-21 в импортозамещённом облике

Январь

Производство агрегатов планера самолёта МС-21 перераспределяется с ульяновского Авиастара на другие авиастроительные предприятия страны. Так, сборку отсека ВСУ будет производить Иркутский авиазавод, а изготовление деталей дверей и подкилевого отсека передано в Нижний Новгород на завод «Сокол», сейчас на предприятии выстраивается дублирующее производство, в котором будут задействованы штамповочное, механосборочное, металлургическое, кузнечно-прессовое, литейное и агрегатно-сборочное подразделения.

Для организации изготовления подкилевого отсека МС-21 нижегородские авиастроители освоили дробеструйный метод поверхностного упрочнения. Этот специализированный процесс позволяет увеличить в десятки раз ресурс деталей, которые испытывают высокие нагрузки в процессе эксплуатации самолёта.

Также на «Соколе» идёт подготовка производства узла крепления механизма перестановки стабилизатора.

Февраль

6 февраля в ходе 11-й Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полёт импортозамещенного лайнера МС-21 планируется выполнить в первом полугодии 2024 года.

21 февраля вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал в интервью «Известиям», что сертификация самолёта МС-21-310 должна быть завершена к концу 2024 года, только после этого начнутся поставки лайнера в авиакомпании. «ПД-14 мы уже отработали в составе самолёта, и он получил все необходимые подтверждения для последующей аттестации всех агрегатов, которые замещаются на самолёте МС-21. Поэтому к концу этого года, я аккуратно скажу, мы должны выйти уже на завершающий этап сертификации, и после получения сертификата МС-21 мы начнём поставку», — сказал Мантуров.

Из заявления Дениса Мантурова следовало, что ожидаются задержки с сертификацией русифицированной версии самолёта, а следовательно, и с началом поставок первому заказчику. 29 февраля глава Ростеха Сергей Чемезов дезавуировал заявления Мантурова и Слюсаря.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию, Чемезов сообщил, что запланированных на 2024 год поставок шести самолётов МС-21 «Аэрофлоту» не будет, они переносятся на 2025 год, а возможно, что и на более поздний срок — на 2026-й. Причиной задержки глава Ростеха назвал незавершённость испытаний самолёта.

Март

В цех № 249 Иркутского авиационного завода на один из завершающих этапов сборки поступил восьмой комплект серийного самолёта МС-21. На станцию, где происходит сборка отъёмных частей крыла, была установлена левая консоль и выполнено её точное позиционирование по нивелировочным точкам. При выполнении предварительного сведения конструкция была выровнена и помещена в центроплан, затем специалисты измерили и скорректировали зазоры, заполнили их специальными прокладками. На завершающем этапе сборки было произведено сверление отверстий, удалены заусенцы и фаски, после чего крыло установили на фюзеляж и нанесли герметик для надёжности соединения.

Очередная (левая) консоль крыла была доставлена на Иркутский авиазавод 11 января. Закреплённая на раме 24-метрового трейлера конструкция преодолела за 10 дней около пяти тысяч километров из Ульяновска в Иркутск. Некоторые города колонна проезжала ночью, а Омск и Кемерово, пришлось объезжать, чтобы не попасть в многочасовые пробки. Средняя скорость движения составляла 60 км/ч. Дальность транспортировки в зависимости от маршрута составляет 4500 — 4850 км.

Апрель

На Иркутском авиазаводе поставлен под ток опытный образец самолёта МС-21-310 б/н 73055 (МС.0012). На этом этапе проверяется корректность подключения распределительных устройств к бортовым аккумуляторам и наземному источнику электропитания, по окончании этих проверок специалисты цеха окончательной сборки продолжат отработку систем самолёта.

Первый полёт самолёта МС-21-310 б/н 73055 (МС.0012) в частично импортозамещённом облике состоится до конца июня, а в полностью импортозамещённом — до конца ноября этого года. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский на заседании управляющего комитета по внешней кооперации по проекту МС-21. Он отметил, что для соблюдения этих сроков необходимо обеспечить слаженную работу поставщиков всех уровней.

Полёт опытного образца МС-21-310 73057 (МС.0013) в полностью импортозамещённом облике запланирован на конец ноября. Коллективу «Яковлева» и поставщикам оборудования предстоит выполнить большой объём работ по комплектации самолёта до лётного состояния, добавил Гайданский.

Порядка 12 бортов ожидают поставок российских комплектующих. Также в Иркутске на модификации находятся два опытных самолёта. Борт 73055 должен был взлететь после замены импортных агрегатов ещё в ноябре 2023 года. Борт 73057 (МС.0013), который будет полностью соответствовать импортозамещённому облику, выполнит первый полёт летом текущего года.

В Инженерном центре «Яковлева» начались работы по проекту самолёта МС-21-210, заявил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский во время встречи с руководителями подразделений предприятия в ходе представления коллективу Инженерного центра его нового руководителя Андрея Барбина. МС-21-210 будет представлять собой среднемагистральный самолёт вместимостью от 132 до 165 пассажиров с двигателями тягой 12500 кгс и дальностью полёта до 6400 км. Индекс -210 показывает, что машина является импортозамещённой версией ранее разработанного самолёта МС-21-200.

Май

23 мая в Жуковском в рамках сертификационных заводских испытаний борт 73051 выполнил посадку полностью в автоматическом режиме, что соответствует категории IIIA ИКАО. Ранее такие работы выполнялись на самолётах МС-21-300 с двигателями PW1400G, 73051 оснащён двигателями ПД-14, сейчас версия программного обеспечения системы автоматического управления адаптирована под российские двигатели в полном объёме. Автоматический режим посадки был задействован до касания взлётно-посадочной полосы. На борту находился экипаж в составе: лётчик-испытатель ПАО «Яковлев», Герой России Роман Таскаев и лётчик-испытатель ГосНИИГА Игорь Чернов, а также ведущие инженеры по лётным испытаниям Олег Березин и Павел Сокут.

Автоматическую посадку обеспечивают алгоритмы комплексной системы управления (КСУ) и системы автоматического управления (САУ) независимо от того, какое БРЭО установлено на самолёте, борт 73051 оснащён импортным БРЭО. В последующем, когда на опытном самолёте 73057 авионика будет заменена, подобные испытательные полёты повторятся уже для сертификации российского комплекса БРЭО с российским программным обеспечением.

30 мая опытный самолёт МС-21-300 б/н 73053 выполнил перелёт из Жуковского в Иркутск. Лайнер взлетел в 7 часов 2 минуты (ZIA) и приземлился на заводском аэродроме в 17:14 (UTC+8). На ИАЗ самолёт будет находиться на хранении. Этот опытный экземпляр был задействован в сертификационных лётных испытаниях МС-21 в импортном облике, а также выполнял полёты на проверку импортозамещённых элементов БРЭО и нового программного обеспечения авионики в целом.

Помимо «обкатки» ранее на этом самолёте отечественных компонентов БРЭО, он также косвенно послужит предстоящим полётам импортозамещённой версии. Как сообщил источник «Авиации России» в Жуковском, рабочие места операторов с испытательным оборудованием будут с него демонтированы и перенесены на борт 73057, который первоначально предназначался для коммерческой эксплуатации, и такие рабочие места на нём не предусматривались.

Июнь

Модернизация ИАЗ, направленная на увеличение выпуска до 36 самолётов МС-21 ежегодного, близится к завершению. Об этом 6 июня сообщил Денис Мантуров. Программа модернизации ИАЗ включает в себя техническое обновление и расширение производственных мощностей, что позволит достичь указанного объёма производства. В расширение мощностей для выпуска МС-21 инвестировано 85 миллиардов рублей.

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Объединённой авиастроительной корпорации на то время Юрий Слюсарь заявил, что с сентября 2025 года начнётся поставка МС-21 в компанию «Аэрофлот». Но для этого надо получить дополнение к сертификату типа, который был выдан на самолёт с иностранными комплектующими.

«У нас совершено порядка 1200 полётов на МС-21, получен необходимый сертификат, но он, к сожалению, получен с иностранными комплектующими. Мы были готовы к началу серийного производства. Порядка 12 планеров серийных уже Иркутским авиазаводом было сделано. Теперь нужно получить дополнительный к действующему сертификат — это порядка 200 полётов, которые должны начаться в сентябре 2024 года. Наша задача — за год эти 200 полётов на трёх машинах отлетать, и с сентября 2025 года начать поставку МС-21 в компанию „Аэрофлот“», — сказал Слюсарь.

17 июня полётом опытного борта 73051, продолжительностью 3 часа 45 мин., завершились заводские доводочные испытания, которые включали оценку комплексной системы автоматического управления, определение высотно-скоростных характеристик двигателей ПД-14 с новым ПО электронной системы управления — ЭСУД, а также заход на посадку, уход на второй круг и посадку полностью в автоматическом режиме. В июне этот самолёт выполнил семь полётов, экипажи испытателей ПАО «Яковлев» и ГосНИИ ГА завершили оценку функционирования связки КСУ-САУ с ПД-14, в том числе с имитацией отказа двигателя.

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в рамках ранее заключённого с ОАК контракта компания планирует отказаться от закупки 40 самолётов Ту-214 и 89 SJ-100 и заменить их на самолёты МС-21. Ранее группа подписала рамочный контракт на 339 российских самолётов, из которых на 52 машины был оформлен твёрдый контракт.

Июль

Первый полёт борта 73055 (МС.0012) в частично импортозамещённом облике до конца июня не состоялся, его подготовка и проверка импортозамещённых систем продолжается. «Сейчас ведётся первый монтаж импортозамещённых систем. Отладка этих систем при отработке под током. То есть это процесс не простой, не быстрый. Следом у нас будет до конца года доработан ещё один опытный самолёт. И задача эти два самолёта в этом году поднять воздух», — пояснил заместитель начальника цеха окончательной сборки ИАЗ Андрей Юферов в репортаже ВГТРК «Россия».

На полях международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов сообщил журналистам о продолжающихся обсуждениях по изменению контракта «Аэрофлота» на поставку самолётов Ту-214 и SJ-100. Министерство считает целесообразным внести изменения в данный контракт, поскольку ожидается, что самолёт МС-21 перекроет возможности «Суперджета» и закроет необходимые потребности авиакомпании.

2 июля МС-21 б/н 73056 выполнил полёт из Жуковского до Самары и обратно. Полёт проходил на высоте более 10 500 метров без посадки в Самаре. Оценивалось новое программное обеспечение бортового радионавигационного оборудования при полёте на маршруте по гражданским трассам. Всего по данным FR24 в июле было выполнено шесть полётов общей продолжительностью более 18 часов.

Август

Борт 73053 прошёл регламентные работы и 22 августа выполнил тренировочный полёт к юбилею ИАЗ, в котором экипаж продемонстрировал фигуру ранверсман: поворот на горке, когда самолёт набирает высоту с постоянным углом тангажа и меняет направление полёта без потери высоты. Угол крена в высшей точке горки составил 110 градусов.

24 августа Иркутский авиационный завод отметил 90-летний юбилей. Главным подарком для работников авиазавода стала лётная программа. Перед тысячами заводчан и жителей Иркутска-2 в небе над Комсомольским парком состоялись демонстрационные полёты самолётов МС-21, Як-130 и Су-30СМ, а также пилотажная группа «Русские Витязи». МС-21 был представлен бортом 73053, который в конце мая выполнил перелёт в Иркутск на хранение.

В тот же день в цехе окончательной сборки Андрей Богинский и глава ОАК Юрий Слюсарь заслушали доклады и обсудили статус подготовки к лётным испытаниям двух опытных образцов МС-21 (б/н 73055 и 73057). Кроме того, Юрий Слюсарь и Андрей Богинский провели совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы подготовки серийного производства МС-21. Андрей Богинский рассказал журналистам, что мощности Иркутского авиазавода рассчитаны на выпуск 36 самолётов в год, первый контракт заключён на 18 самолётов, по ним идёт работа, от лизинговой компании получен аванс.

Завершена стыковка фюзеляжа десятого серийного комплекта МС-21, параллельно продолжается сборка панелей для одиннадцатого лайнера. Планируется, что в сентябре состыкуют передний и задний полуфюзеляжи одиннадцатого комплекта, а в октябре выполнят его сведение. В монтажно-испытательном цехе находятся девять планеров МС-21 в различной степени готовности. Детали изготовлены для 16-й, 17-й и 18-й машин. Очередные комплекты пилонов для самолёта МС-21 и мотогондол для двигателей ПД-14, произведенные на ВАСО в середине августа отправлены на Иркутский авиазавод. В 2024 году воронежские авиастроители планируют поставить 11 самолётокомплектов для МС-21.

Сентябрь

10 сентября в интервью газете «Ведомости» Денис Мантуров заявил, что создание российских аналогов систем и авионики требует также адаптации под них самой конструкции самолётов МС-21.

«[В: какие есть варианты решения проблем, связанных с импортозамещением агрегатов?] Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолёта [МС-21-210]. Это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать самолёт с учётом получившихся весовых характеристик, сохранив исходные параметры по дальности полёта при загрузке 140-150 человек», — сказал вице-премьер.

В середине сентября в «Яковлеве» прошли кадровые перестановки. Заместителем генерального директора ПАО «Яковлев» — директором программы МС-21 назначен Александр Долотовский. «Рассчитываю, Александр Викторович, что вы привнесёте в программу МС-21 стандарты и культуру управления, которые сформировались за годы разработки и производства самолёта SSJ100. Жду от вас взвешенных решений, направленных на получение результата», — сказал гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

Он также поручил Долотовскому в течение двух недель на основе состояния дел по опытным машинам МС-21 сформулировать предложения по кадровому составу Департамента координации программы МС-21 и актуализации состава команды управления проектом. Андрей Богинский добавил, что в рамках программы МС-21 открыт проект «укороченной» модификации — МС-21-210.

Октябрь

На ИАЗ уже возведены новый ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также новый цех окончательной сборки военной техники, позволивший высвободить площади для МС-21. На различных этапах строительства находятся цех гальванических покрытий, новый цех механосборочного производства и ангар для наземной аэродромной техники, в котором завершается монтаж теплоизоляции. На заводе реализуется в общей сложности 20 инвестиционных проектов с общим бюджетом свыше 80 миллиардов рублей. В рамках модернизации производственных мощностей запланирована закупка свыше 400 единиц оборудования, существенная часть которого уже законтрактована или введена в эксплуатацию.

На авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде завершается подготовка к производству подкилевого отсека (ПКО) для самолёта МС-21. Решение о создании резервного производственного участка на заводе было принято в 2022 году из-за высокой загруженности других авиационных предприятий. За прошедшее время завод подготовил участок для сборки ПКО, осуществил техническое перевооружение производства. Одновременно с этими работами техническая служба создавала оснастку, необходимую для производства подкилевого отсека.

Ноябрь

В начале ноября освободилась должность губернатора Ростовской области, и президент России Владимир Путин предложил генеральному директору ОАК на тот момент Юрию Слюсарю возглавить регион. Новым руководителем ОАК назначен Вадим Бадеха.

Позже в ноябре руководители ПАО «Яковлев» и АО «Туполев» Андрей Богинский и Константин Тимофеев были освобождены от занимаемых должностей. В ОАК причиной кадровых перестановок назвали решение консолидировать управление гражданскими программами на уровне единого корпоративного центра.

«Функции управления деятельностью ПАО „Яковлев“ будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который совместит посты руководителя ОАК и компании „Яковлев“. Управление деятельностью „Туполева“ будет выполнять заместитель генерального директора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, который также займёт пост управляющего директора АО „Туполев“», — сообщили в пресс-службе ОАК.

В ноябре борт 73051 выполнил четыре полёта на оценку работы противообледенительной системы крыла с реконфигурацией системы при различных отказах. Экипаж борта 73054 в полёте 11 ноября оценивал аэродинамические характеристики самолёта с доработанной механизацией крыла.

Декабрь

ОНПП «Технология» успешно испытало на прочность новое остекление кабины пилотов самолёта МС-21, изделие выдержало попадание птицы на скорости более 600 км/ч. Сертификационные испытания остекления кабины проводятся в связи с заменой импортных комплектующих на продукцию российских производителей.

«До 2028 мы планируем увеличить поставки остекления для МС-21 — более чем в 11 раз», — сказал генеральный директор предприятия Андрей Силкин. Высокую прочность остекления обеспечивает технология ионообменного упрочнения силикатного стекла, что позволяет создавать остекление со сложной геометрией, которое в 6-8 раз прочнее обычного. Благодаря этому кабина пилотов может выдержать возможную встречу с птицами в воздухе.

Лобовое стекло кабины пилота МС-21 представляет собой семиплекс — четыре силикатных стекла, склеенных полимерной пленкой. Оно обладает функцией электрообогрева. Благодаря этому остекление не запотевает при перепадах температур и всегда сохраняет высокие оптические свойства.

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Укороченная версия самолёта МС-21 (МС-21-210) находится на этапе эскизно-технического проекта, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Министр отметил, что активная фаза работ по проекту укороченной модификации самолёта должна быть состыкована по срокам с этапом сертификации версии МС-21-310рус, поскольку укороченная версия по сути является её продолжением и развитием.

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В декабре опытный самолёт МС-21 (73055) передан в лётно-испытательное подразделение ИАЗ. В цехах авиазавода идёт изготовление планеров серийных самолётов. В рамках реализации инвестпроектов по техническому перевооружению завода завершено строительство корпуса по изготовлению оснастки, завершается монтаж окрасочных камер, ведётся монтаж оборудования очистных сооружений.

dec 2024 flights © aviation21.ru

В декабре борт 73054 выполнил четыре полёта общей продолжительностью 13 часов 55 минут. 20 и 27 декабря были выполнены полёты на оценку аэродинамических характеристик крыла с доработанной механизацией. 24-25 декабря самолёт летал в Ульяновск и обратно в Жуковский. В полётах оценивалась точность работы инерциальной и радионавигационной систем при полёте по воздушным трассам.

Борт 73051 оставался на земле. Специалисты ЛИиДК им. Яковлева совместно с Лётно-исследовательским институтом им. Громова приступили на этом опытном самолёте к программе наземных испытаний на молниезащиту.

Всего в 2024 году опытные самолёты МС-21 выполнили 52 полёта общей продолжительностью 10915 минут или 181 час 55 минут.

2025 год

2025 год является завершающим по программе импортозамещения на самолёте МС-21. Борт 73055 находится в высокой степени готовности к выполнению первого полёта в облике МС-21-310рус. На нём установлены двигатели ПД-14, отечественная система электроснабжения, включая бортовую кабельную сеть, навигационное и радиоэлектронное оборудование, но крыло изготовлено из импортных полимерно-композиционных материалов.

После первого полёта последует программа заводских доводочных испытаний, в ходе которых будет оцениваться работа отечественных систем. По завершении ЗДИ, самолёт выполнит перелёт из Иркутска в Жуковский для прохождения сертификационных испытаний.

Первый полёт борта 73057 планируется выполнить в первом квартале 2025 года. Самолёт оснащён крылом из российских ПКМ и двигателями ПД-14, самолётные системы также российского производства.

Завершение сертификации и выдача одобрения главного изменения типовой конструкции самолёта МС-21-310 ожидается не ранее последних чисел декабря 2025 года.

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