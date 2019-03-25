В Вологодской области дан старт крупнейшему производству по выпуску топливных древесных гранул

Прошла торжественная церемонии открытия новейшей линии производства биотоплива на базе ООО Харовсклеспром. ООО Харовсклеспром с 2012 года успешно реализует инвестиционный проект в области освоения лесов по реконструкции производства. Фактически вложенный объем инвестиций составил 2097,3 млн руб., что превышает плановый на 475,7 млн руб. В настоящее время создано высокотехнологичное деревообрабатывающее производство по комплексной переработке древесного сырья с законченным циклом всех технологических процессов.

Отдельным этапом инвестиционного проекта явился запуск линии по производству пеллет — одного из крупнейших в Вологодской области. В текущем году ООО «Харовсклеспром» заключило контракт на экспорт 28 тыс. тонн древесных гранул.

«Одним из значимых этапов модернизации нашего предприятия было создание пеллетного производства с годовым объёмом выпуска 36 тыс. тонн топливных древесных гранул. Мы обеспечили создание 22 дополнительных, высокотехнологичных рабочих мест, инвестировали порядка 300 млн руб.», — сообщил генеральный директор АО «Группа компаний Вологодские лесопромышленники» Андрей Коноплев.