Россия поставила Мьянме еще шесть истребителей Як-130

Россия поставила Мьянме дополнительно шесть учебно-боевых истребителей Як-130, рассказал вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко. Первый контракт на поставку шести истребителей страны заключили в 2015 году. В 2016 году был заключен второй контракт на дополнительную партию еще из шести самолетов.

«Все контракты на поставку самолетов Як-130 в страну реализованы», — уточнил господин Тарасенко. Он добавил, что Як-130 также поступили на вооружение Бангладеш и Лаоса.

В 2018 году Россия и Мьянма планировали заключить контракт на поставку новых истребителей Су-30СМ. Сумма сделки оценивается примерно в $400 млн. Мьянма уже в 2019 году может получить самолеты, которые должны помочь официальному правительству в боях с оппозиционными формированиями.