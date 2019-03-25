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Экспорт

Россия поставила Мьянме еще шесть истребителей Як-130

  •  © roe.ru

Россия поставила Мьянме дополнительно шесть учебно-боевых истребителей Як-130, рассказал вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко. Первый контракт на поставку шести истребителей страны заключили в 2015 году. В 2016 году был заключен второй контракт на дополнительную партию еще из шести самолетов.

«Все контракты на поставку самолетов Як-130 в страну реализованы», — уточнил господин Тарасенко. Он добавил, что Як-130 также поступили на вооружение Бангладеш и Лаоса.

В 2018 году Россия и Мьянма планировали заключить контракт на поставку новых истребителей Су-30СМ. Сумма сделки оценивается примерно в $400 млн. Мьянма уже в 2019 году может получить самолеты, которые должны помочь официальному правительству в боях с оппозиционными формированиями.

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https://www.kommersant.ru/doc/3923152

як-130, экспорт, ВТС, Мьянма
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    25.03.1917:00:29

    Журналажников пора за одно место вешать. С каких пор учебно-боевой Як-130 стал истребителем?

    #1117693
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