Детский сад на 280 мест открыт в Курске

В Северном жилом районе Курска открыт новый детский сад. Объект построен в рамках национального проекта «Демография». Здание детского сада, которому присвоен номер «19», одновременно смогут посещать 280 детей, из них 94 малыша в возрасте до трех лет.

Это третий детский сад в Курске, построенный по новому проекту. Просторные коридоры, холлы, прекрасно оборудованы спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок. Имеются кабинеты учителя-логопеда, психолога. В полном объеме приобретены мебель, посуда, мягкий и твёрдый инвентарь, игрушки, методическая литература и пр.

Инвестором строительства детского сада выступило АО «Курский завод крупнопанельного домостроения». Выкуп здания дошкольного образовательного учреждения стоимостью 215 млн рублей осуществлен за счет средств бюджетов всех уровней.

На территории детского сада есть не только возможность для прогулки детей, но и спортивная площадка, современное игровое оборудование, красочные малые игровые формы. Открытие детсада позволило сократить очередность в детские учреждения на 280 человек, дополнительно создать 73 рабочих места для курян.