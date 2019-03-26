На новом производстве ДОТФ СИБУРа состоялась первая тестовая отгрузка продукта

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Пермь, 25 марта 2019 года. На производстве в Перми достигнута 100-процентная механическая готовность. В рамках пусконаладочных работ получен продукт, который был отгружен клиенту для тестирования.

«Мы успешно прошли этапы строительства, испытания оборудования на инертных средах, выполнили пуск вспомогательных узлов, — рассказал генеральный директор „СИБУР-Химпрома“ Константин Югов. — В настоящее время проводятся пусконаладочные работы на рабочих средах. 9 марта на новом производстве была произведена отгрузка первой партии ДОТФа».

Производство диоктилтерефталата на пермском предприятии СИБУРа — крупнейший завод в Европе, который будет производить данный продукт. При этом по объемам производства СИБУР уверенно займет лидирующие позиции на рынке (100 тысяч тонн в год). Данный пластификатор представляет собой безопасный для экологии и здоровья продукт и является одним из ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов и другой продукции строительной отрасли, придающий им повышенную долговечность, износо- и морозостойкость.

Создание в СИБУРе производства ДОТФ явилось очередным этапом импортозамещения в российской нефтехимической отрасли и вкладом в экспортоориентированность экономики страны. Дефицит рынка базовых пластификаторов в России сегодня составляет около 60 тыс. тонн в год и замещается поставками из Европы. Новое производство на пермском предприятии СИБУРа позволит в значительной степени заместить импорт продуктов-аналогов и начать поставки пластификаторов на экспортные рынки, где спрос на ДОТФ также активно растет.