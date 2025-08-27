Пять лет и 40 тысяч тонн: Амурский ГХК завершил грандиозную логистическую операцию⁠⁠

© amur-gcc.ru

Амурский ГХК завершил масштабную пятилетнюю работу по перевозке оборудования для будущего производства. С 2021 по 2025 год на стройплощадку в Свободненском районе привезли больше 450 крупногабаритных изделий общим весом 40 345 тонн. Последнюю часть оборудования для производства полипропилена — 57 элементов весом около 2200 тонн — доставили в июле 2025 года.

Чтобы перевезти всё это, пришлось продумать сложный маршрут. Сначала оборудование шло морскими судами в порт Де-Кастри в Хабаровском крае, потом его перегружали на баржи и везли по рекам Амур и Зея, а уже от причала на стройку всё доставляли на специальных машинах.

© amur-gcc.ru

Самой трудной частью стала перевозка по реке Зея — из-за мелководья и сложного фарватера обычные суда там не проходили. Поэтому ещё в 2020 году построили особую баржу «Томск» длиной больше ста метров. Она смогла перевозить грузы весом до 1500 тонн даже на мелководье.

— Река Зея — узкая, с многочисленными перекатами. Требует и углубления фарватера на мелководье, и постоянной корректировки карт судовых ходов в связи с тем, что ее фарватер может меняться несколько раз за навигацию. Кроме этого, осуществляется ежедневный контроль уровня воды и прогноза погоды — факторов, которые на этапе транспортировки тяжеловесного негабаритного оборудования являются основополагающими, — комментирует Роман Максимов, руководитель практики по логистике СИБУРа. — За пять лет кампании специалистам приходилось сталкиваться как с периодами обмеления реки, так и с паводками. Непредсказуемость уровня воды в реке требовала постоянной координации между различными государственными ведомствами и подразделениями АГХК.

© amur-gcc.ru

© amur-gcc.ru

На суше тоже пришлось решать сложные задачи: перекрывать трассу «Амур» по ночам и даже временно разбирать железнодорожный мост, чтобы провести под ним технику. Для этого использовали самоходные модульные транспортеры.

«Доставка такого объёма уникального оборудования — не просто вызов, но и демонстрация зрелости российской проектной логистики. В логистических операциях были задействованы сотни людей: экипаж морских судов и речных буксиров, специалисты по грузовым операциям и наземной транспортировке, команды, которые проводили изыскательские и гидрографические работы. Это и огромное количество инженеров, так как процессы требуют детальных расчетов, сотрудников по промышленной безопасности и охране труда, по медицинской безопасности, в целом, это труд очень многих людей», — подчеркнул генеральный директор Амурского ГХК Сергей Сергеев.

Всего в перевозках участвовали 21 морское судно и 57 барж, а спецтехника проехала больше 12 тысяч километров между причалом и стройплощадкой, сообщает пресс-служба АГХК.