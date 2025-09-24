На ДГП-2 в Тобольске вновь рекорд! На строящемся производстве полипропилена проекта ДГП-2 установили самую высокую в стране колонну дегазации и деактивации порошка полипропилена. Высота 58 метров (как скульптура «Рабочий и колхозница» или башня Сююмбике в Казани), высота подъёма — 67,5 метра, вес 460 тонн (как Международная космическая станция). Особые условия монтажа потребовали уникального инженерного решения: из-за плотной застройки площадки понадобилась максимально длинная стрела крана — 150 метров. Такое решение использовано в стране впервые.

После полимеризации порошок полипропилена проходит через колонну, где очищается от примесей катализатора и приобретает именно те свойства, за которые его ценят потребители.

Новое производство полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» будет одной из самых больших единичных мощностей в мире — 570 тыс. тонн в год. Помимо основных марок этого полимера, на нем будут выпускать и марки, которые еще не производятся в России. Они будут использованы в строительстве, автомобилестроении, медицине, упаковке, для производства товаров народного потребления.Запуск проекта намечен на 2027 год.

