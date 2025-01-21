На олефиновом комплексе СИБУРа ЭП-600 в Нижнекамске получили первые тонны этилена

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Этилен — это основной продукт комплекса, он соответствует всем необходимым требованиям и уже направлен потребителям — заводам «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» — для производства продукции следующих переделов.

Получение первых тонн этилена — важный этап для всего проекта. Продукция ЭП-600 — это шаг к созданию долговечных труб, экологичных шин, теплоизоляции и качественных дорог прямо здесь, в России.

В связке с новым этиленником СИБУР реализует целый комплекс проектов, направленных на импортозамещение широко востребованных современных синтетических материалов, в том числе полистирола, сложных марок полиэтилена и АБС-пластиков. Также на основе продукции ЭП-600 начнет работу первое в России производство гексена — специального компонента, который является незаменимым для создания сложных марок полиэтилена с улучшенными свойствами. Уникальная для страны установка для его производства уже строится в Нижнекамске на базе собственной технологии компании и начнет работу в 2025 году. Общая стоимость реализуемых СИБУРом проектов развития нефтегазохимии в Татарстане превышает половину триллиона рублей.

Сырьем для установки является прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн. Производственные мощности ЭП-600 позволяют получать до 600 тыс. тонн этилена, более 270 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн — бензола и 88 тыс. тонн бутадиена. Продукция нового комплекса даст возможность делать в России больше долговечных труб, надежных дорог, экологичных шин и теплоизоляционных материалов.

Окончание строительства вдвое увеличило мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена и его производных. При этом впервые в российской нефтехимии пуско-наладочные работы на проекте такого масштаба выполняются с помощью собственной экспертизы — без поддержки лицензиаров и изготовителей оборудования. Олефиновый комплекс обеспечит дальнейшее развитие Волжского нефтехимического кластера и создает стимул для создания новых цепочек выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

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