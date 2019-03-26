В Минобороны заявили о получении очередного тяжелого транспортника Ил-76МД-90А

Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина поставил Министерству обороны Российской Федерации очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщили в российском военном ведомстве.

«Это уже четвертый поставленный военному ведомству серийный самолет этого типа и первый поставленный в 2019 году (предыдущий Ил-76МД-90А был передан военно-транспортной авиации и перебазирован к месту постоянной дисклокации — в Ивановский авиацентр в январе 2016 года)», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Новейшая модификация самолета носит название Ил-76МД-90А. Запуск этой машины в производство связан с его переносом из Ташкента в Уьяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так нызываемую стеклянную кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены.