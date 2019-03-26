Четыре российских предприятия агропрома получили право экспортирта продукции в Филиппины

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сообщило, что по информации, полученной от представителей Департамента сельского хозяйства Республики Филиппины, с 12 мая 2019 года четыре российских предприятия смогут осуществлять поставки своей продукции на территорию данной страны.

Право экспортирта продукции в Филиппины получило в том числе и ООО «Брянский бройлер». Кроме того в данный список вошли следующие предприятия:

ЗАО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Благодарненский»;

ППК ООО «ЛИСКо Бройлер»;

ОАО ПТФ «Васильевская».

В январе и сентябре 2018 года указанные предприятия прошли инспекцию со стороны компетентного органа Филиппин. Однако затем филиппинская сторона неоднократно направляла объемные дополнительные вопросы в адрес Россельхознадзора.

Учитывая, что дополнительная информация Россельхознадзором была направлена оперативно и в полном объеме, филиппинская сторона приняла положительное решение о возможности начала поставок. Этому во многом способствовала внедренная в России система электронной ветеринарной сертификации, работу которой филиппинские коллеги смогли по достоинству оценить во время визита на предприятия в сентябре прошлого года.