Российская Федерация завершила поставку 64 танков Т-90С Вьетнаму
Россия завершила поставку по контракту Вьетнаму танков Т-90, сообщил
«Контракт на поставку во Вьетнам танков Т-90 выполнен, бронетехника передана нашим вьетнамским партнерам», — сказал он.
Контракт предполагал поставку Вьетнаму 64 танков Т-90С.
Т-90С — модификация современного российского основного боевого танка Т-90. Т-90С считается одним из самых востребованных танков на рынке вооружений. Машина успешно эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Великоросс
- 26.03.201917:58
- 0