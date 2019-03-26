Российская Федерация завершила поставку 64 танков Т-90С Вьетнаму

Россия завершила поставку по контракту Вьетнаму танков Т-90, сообщил 26.03.2019 года официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Контракт на поставку во Вьетнам танков Т-90 выполнен, бронетехника передана нашим вьетнамским партнерам», — сказал он.

Контракт предполагал поставку Вьетнаму 64 танков Т-90С.

Т-90С — модификация современного российского основного боевого танка Т-90. Т-90С считается одним из самых востребованных танков на рынке вооружений. Машина успешно эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других