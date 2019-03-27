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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге на линию вышли первые электробусы VOLGABUS

  •  © cdnimg.rg.ru

На маршрут № 128, связывающий Васильевский остров и Петроградскую сторону, вышли первые десять автобусов «VОLGABUS» с электрическим двигателем и запасом хода в 240 километров.

Петербург — второй российский город, где начинается эксплуатация электробусов.

Петербургские машины будут заряжаться ночью на территории автопарков, в отличие от Москвы, где используется подвижной состав с быстрой зарядкой на линии. Технология, примененная в городе на Неве, не требует создания специальных зарядных станций на улицах мегаполиса. Салон вмещает 75 пассажиров, транспорт полностью приспособлен для перевозки маломобильных граждан. Среди других преимуществ — бесшумность, экологичность и передовой дизайн, получивший высокую оценку на европейских транспортных выставках.

Кроме традиционных надписей на русском и английском, салон оснащен еще и табличками Брайля: незрячие пассажиры могут сами прочесть необходимую информацию. К

Как и во многих других городских автобусах, действует система «Культурный маршрут»: достаточно приложить смартфон к QR-коду — и мобильное приложение расскажет обо всех достопримечательностях, мимо которых проезжает электробус.

 https://rg.ru/2019/03/27/...i-pervye-elektrobusy.html 

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https://www.gov.spb.ru/press/government/160945/

Санкт-Петербург, VОLGABUS
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