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В Якутии построили крупнейший железнодорожный узел на Северо-Востоке

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MFJS1sQGrHs

В Якутии завершили строительство крупнейшего железнодорожного узла на Северо-Востоке России. Станция Нижний Бестях стала конечной на Амуро-Якутской магистрали, которую начали проводить еще в 1985 году.

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.

Протяжённость магистрали: 767 км

Запуск полноценного пассажирского движения на участке Беркакит — Нижний Бестях запланировано в этом году.

  •  © expert.ru

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https://www.youtube.com/watch?v=MFJS1sQGrHs

строительство, инфраструктура
  • Николай Мясников Николай Мясников
    28.03.1903:51:22

    По-моему, видео старенькое (там в титрах курс доллара — 68 руб, а нефть — 50 долларов за бочку), но в целом — информативно. И еще, думаю, там до сих пор идут какие-то работы по доводке ж/д до нормативов, так что большой ошибки по размещению видео сейчас нет

    #1118351
  • Сергей Пышненко
    28.03.1905:22:04

    Еще бы мост через Лену до Якутска и далее двигаться на Магадан и Чукотку.

    #1118355
    • Nack Nack
      28.03.1907:31:09

      Для движения в сторону Магадана и Чукотки мост то как раз и не нужен. А вот под будущий Северный широтный ход нужен. Но это еще далекое будущее. Для Якутска вполне хватило бы автомобильного моста для круглогодичного движения. Там до Н. Бестяха 15 км. через реку.

      #1118361
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