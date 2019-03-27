В Якутии построили крупнейший железнодорожный узел на Северо-Востоке
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MFJS1sQGrHs
В Якутии завершили строительство крупнейшего железнодорожного узла на Северо-Востоке России. Станция Нижний Бестях стала конечной на Амуро-Якутской магистрали, которую начали проводить еще в 1985 году.
Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.
Протяжённость магистрали: 767 км
Запуск полноценного пассажирского движения на участке Беркакит — Нижний Бестях запланировано в этом году.
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