В Якутии построили крупнейший железнодорожный узел на Северо-Востоке

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В Якутии завершили строительство крупнейшего железнодорожного узла на Северо-Востоке России. Станция Нижний Бестях стала конечной на Амуро-Якутской магистрали, которую начали проводить еще в 1985 году.

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) — железная дорога связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.

Протяжённость магистрали: 767 км

Запуск полноценного пассажирского движения на участке Беркакит — Нижний Бестях запланировано в этом году.