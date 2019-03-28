«Винета» испытала скоростной композитный глиссирующий катамаран

Предприятие «Винета» завершило очередной этап испытаний нового композитного маломерного судна — высокоскоростного глиссирующего катамарана. Он построен на основе перспективной многофункциональной платформы катамарана — МПК-9.6 проекта 08611. Судно модульной конструкции можно конфигурировать в соответствии с требованиями заказчика, в качестве которого рассматриваются силовые, гражданские ведомства, а также любители водного спорта и туризма.

Испытания катамарана МПК-9.6 проводили в течение двух сезонов в акваториях Невы и Финского залива Балтики. По словам Мазина, модульная конструкция платформы позволяет создать целую линейку судов различного назначения, не меняя обводы корпуса и основные реперные точки. Среди них — спасательное судно в прибрежно-рейдовом районе плавания, «скорая помощь на воде», водолазный бот, малый рыболовный бот и еще десятки применений, рассказали разработчики.

Катамаран предназначен для быстрой доставки людей и грузов, в том числе на необорудованное побережье; патрулирования акватории, обеспечения природо- и рыбоохранной деятельности, спасательных и поисковых операций, его можно оборудовать как санитарное судно, а также оснастить водолазным постом. Также катамаран может использоваться для туризма, прогулок, охоты и рыбной ловли при положительной температуре окружающей среды.

Композитный корпус МПК-9.6 обладает остроскулыми обводами с продольными реданами. Обшивка и система набора отформованы из монолитного стеклопластика. В конструкции нет надувных элементов. Бортовые баллоны изготовлены из вспененного жесткого полиэтилена. Судно можно оснастить двумя бензиновыми или дизельными подвесными моторами мощностью от 225 до 300 л.с. Технический директор компании «Скоростные катера Мобиле Групп» Сергей Крекнин в беседе с журналистом Mil.Press FlotProm назвал важными показателями для катамарана его мореходность и остойчивость, в том числе на сильном волнении (4-5 баллов). Он отметил важность проведения соответствующих испытаний.

Разработчики планируют продемонстрировать МПК-9.6 на Международном военно-морском салоне-2019.

Полное водоизмещение базовой версии МПК-9.6 — 5,6 тонн при максимальной длине 9,6 метра и ширине 3,63 метра. Район плавания — до 12 морских миль от берега или места убежища при высоте волны до 2 метров. Пока он ограничен — после испытаний в условиях трехметровых волн его расширят.

Максимальная скорость хода — 43 узла, эксплуатационная — 30. Дальность плавания экономическим ходом — 250 миль. Основной запас топлива порядка 900 литров. По сравнению с однокорпусными судами площадь палубы катамарана и его грузоподъемность больше: он может брать на борт около двух тонн груза или до 18 человек.