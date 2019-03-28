На строящейся верфи ССК «Звезда» в Приморье начались дноуглубительные работы.

Дноуглубление в акватории бухты Большой Камень позволит Судостроительному комплексу «Звезда» организовать подходной канал и обеспечить нужную глубину у гидротехнических сооружений: причалов, набережных, пирса и сухого дока. Нынешняя глубина бухты колеблется от 6 до 7 метров, а после дноуглубления она составит от 12 до 30 метров. Проведенные работы позволят строить и спускать на воду суда без ограничений их тоннажа и осадки.Судоверфь получила все необходимые для проведения дноуглубительных работ согласования. Разработало проект ООО «ДПИ «Востокпроектверфь».

На данный момент суда компании-подрядчика уже заходят в акваторию: это два фрезерных и два грейферных земснаряда. Именно они займутся непосредственно дноуглублением. Вспомогательные суда осуществят транспортировку полученного грунта к местам утилизации в нескольких километрах от бухты Большой Камень.

Федеральное агентство по рыболовству порекомендовало ССК «Звезда» выпустить молодь рыбы в районе утилизации грунта. Судоверфь уже ведет данную деятельность — осуществлен выпуск мальков кеты в количестве 28 329 422 штук на общую сумму более 171 миллиона рублей. Также планируется выпуск молоди рыбы, трепанга и гребешка в месте сбросов на сумму 149,7 миллиона рублей.

«Существует мировая практика: и в Китае, и в Корее, и в Гонконге входы в порты и на верфи углубляются. В случае со «Звездой» лишь относительно небольшие участки будут углублены, а грунт будет вывозиться вas согласованные места — при этом соседние донные участки останутся в первозданном виде. Разумеется, предварительно проводились работы по очистке дна. Известно достаточно много случаев, когда дноуглубление положительно сказывалось на экосистеме акватории — вода очищается, убираются загрязненные донные отложения», — отметил академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов.