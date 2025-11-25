СЗ «Звезда» сдал в эксплуатацию новый танкер типоразмера MR «Иван Айвазовский»
Судоверфь «Звезда» (Приморский край) сдал в эксплуатацию новый танкер типоразмера MR «Иван Айвазовский». Танкер получил имя в честь выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Дедвейт танкера «Иван Айвазовский» — 49,8 тыс. тонн, длина — 183 м, ширина — 32,2 м, осадка — 13,4 м, ледовый класс — 1B.
Новый крупнотоннажный «зеленый» танкер типоразмера MR «Иван Айвазовский» пополнил флот группы компаний СКФ, сообщает пресс-служба группы.
«Иван Айвазовский» — головное судно новой серии танкеров для перевозки нефтепродуктов, в том числе из районов с ледовыми условиями плавания. Суда серии будут эксплуатироваться под государственным флагом Российской Федерации.
Отмечается, что это первый двухтопливный танкер типоразмера MR, построенный в России.
