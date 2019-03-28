«Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ партию танков Т-14 «Армата» и боевых машин поддержки танков

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Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) передала Министерству обороны РФ всю технику, которая должна принять участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Уралвагонзавод» уже передал всю военную технику, предназначенную для участия в Параде Победы на Красной площади", — сообщили в пресс-службе.

В частности, военному ведомству отгружена партия новейших танков Т-14 «Армата» и боевых машин поддержки танков (БМПТ).

Как отметили в пресс-службе, перед отправкой техники специалисты предприятия совместно с военными провели ее полное техническое обслуживание и подготовку для парада. В ходе тренировок, репетиций и самого парада инженеры УВЗ также продолжат оказывать техническую поддержку военным.

Ранее генеральный директор корпорации Александр Потапов сообщил, что на Параде Победы в этом году «Уралвагонзавод» представит свою новую технику, которая уже является серийной. По его словам, совершенно новые образцы, которые ранее не демонстрировались на параде, будут представлены в 2020 году — в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.