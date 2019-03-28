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Армия и Флот

«Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ партию танков Т-14 «Армата» и боевых машин поддержки танков

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-qaaiSPi0-E

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) передала Министерству обороны РФ всю технику, которая должна принять участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Уралвагонзавод» уже передал всю военную технику, предназначенную для участия в Параде Победы на Красной площади", — сообщили в пресс-службе.

В частности, военному ведомству отгружена партия новейших танков Т-14 «Армата» и боевых машин поддержки танков (БМПТ).

Как отметили в пресс-службе, перед отправкой техники специалисты предприятия совместно с военными провели ее полное техническое обслуживание и подготовку для парада. В ходе тренировок, репетиций и самого парада инженеры УВЗ также продолжат оказывать техническую поддержку военным.

Ранее генеральный директор корпорации Александр Потапов сообщил, что на Параде Победы в этом году «Уралвагонзавод» представит свою новую технику, которая уже является серийной. По его словам, совершенно новые образцы, которые ранее не демонстрировались на параде, будут представлены в 2020 году — в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

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УВЗ, Министерство обороны, Т-14 Армата
  • Нет аватара Maggey
    28.03.1915:24:28

    Как-то не совсем конкретно. Техника передана уже в войска или только для Парада?

    #1118473
    • Игорь Brick
      28.03.1915:27:23

      По его словам, совершенно новые образцы, которые ранее не демонстрировались на параде, будут представлены в 2020 году — в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

      Вообще не понятно. То есть, в этом году в параде примет участие старая техника?

      #1118474
  • Soviet Assault Soviet Assault
    28.03.1916:30:36

    Шесть катков, у Т-14 — семь. Есть где видео полнее?

    #1118487
  • seregin-s1 seregin-s1
    28.03.1916:32:55

    Покрасили, обули в резину.

    #1118491
  • Нет аватара sewa1965
    28.03.1917:13:27

    …- в Параде Победы на Красной площади. -…

    чё этой броне парад ! для другой работы она. в сирии пусть покатается и на донбасе

    #1118508
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