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Великоросс Армия и Флот

«Уралвагонзавод» поставил российской армии партии танков Т-90М и Т-72Б3М

Российским войскам отправлены очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, сообщил в субботу «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»).

«Концерн „Уралвагонзавод“ (…) поставил в российскую армию очередные партии танков Т-90М „Прорыв“ и Т-72Б3М. Боевые машины, отправленные российским военным в преддверии Дня танкиста, оборудованы усовершенствованной всеракурсной защитой», — говорится в сообщении пресс-службы.

УВЗ процитировал заявление военного представителя Минобороны РФ о том, что концерн выполняет обязательства в установленные сроки, танки становятся более защищенными.

«Работа над повышением защищенности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов и пожеланий танкистов с передовой», — сказали в пресс-службе УВЗ.

По официальной информации, Т-90М «Прорыв» — последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Т-72Б3М — глубоко модернизированная версия советского основного боевого танка Т-72.

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Источник: www.interfax.ru

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