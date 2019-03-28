В Югорске открылся спортивный комплекс

Самый крупный в Ханты-Мансийском автономном округе и один из крупнейших на Урале «Центр югорского спорта» открылся 28 марта на Западе Югры. Спортивный комплекс расположен по адресу: г. Югорск, ул. Студенческая, д. 35.

На площади почти 18 тыс. м2 смогут одновременно заниматься 390 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

Трёхэтажный комплекс вмещает 7 спортивных залов. Кроме того в распоряжении посетителей — плавательный бассейн (на две дорожки по 25 м) с аквапарком, малый бассейн, гидромассажные ванны, бассейн для малоподвижных лиц

Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта (мини-футбол, волейбол, бокс, акробатика, баскетбол, восточные единоборства и ряд других), всего 16 видов. За соревнованиями зрители могут наблюдать с трибун на 2200 мест.

В здании комплекса будет располагаться спортивная школа олимпийского резерва для 1,4 тыс. воспитанников. В спорткомплексе оборудованы тренажерный зал, сауна, фитнес- центр, универсальный игровой зал, универсальный тренировочный зал, аквапарк, кафе и конференц-зал. Помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спорткомплекс станет площадкой для проведения всероссийских и окружных спортивных соревнований. Кроме того, в ФСК смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

При строительстве и отделке спортивных залов, как и всего здания, использовались высококлассные материалы. К примеру, в малом игровом зале (предназначенном для игр в волейбол и баскетбол) для обустройства пола использовался канадский клен (используемый обычно в залах, соответствующих мировым стандартам), установленный на плиты с амортизацией. Пол покрыт специальным немецким матовым лаком, который не создает световых бликов, мешающих спортсменам во время игры.