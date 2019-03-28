Уральский завод начал поставлять приборы для систем управления самолета МС-21

«Уральский приборостроительный завод» (входит в состав «КРЭТ», ГК «Ростех») изготавливает более 15 наименований изделий для информационно-вычислительного комплекса ИВК-КСУ-МС-21, обеспечивающего ручное и автоматическое пилотирование самолета МС-21. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Опытные образцы изделий для ИВК прошли предварительные испытания с положительными результатами, установлены на опытные самолеты МС-21, которые в настоящий момент проходят летные сертификационные испытания. По завершению всех тестовых процедур «Уральский приборостроительный завод» готов приступить к серийному производству изделий для систем управления МС-21.