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rvk 28 марта 2025, 16:44 2475 Авиация

Серийное производство МС-21 уже началось!

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Именно так. Тут нет никакого преувеличения, об этом официально сообщается на телеграм-канале ОАК. Несмотря на то, что сертификат типа на лайнер пока не получен, его серийное производство уже стартовало. То есть его разработчик абсолютно уверен в том, что самолет пройдет сертификацию. Поэтому производит уже детали самолета с датами поставки в 2026-27 годах. Ранее об этом сообщалось в различных интервью, но кажется впервые ОАК об этом заявил официально на своём канале.

 © avatars.dzeninfra.ru

Судя по номеру самолета, для которого изготовлен отсек МС.0026 — это уже примерно тринадцатый самолет запущенный в производство — первые от МС.0001 до МС.0013 — испытательные.

На ИАЗ продолжаются работы по серийному производству МС-21 товарной программы 2026-2027 гг. ✈️

В цехе 205 завершилась сборка отсека Ф2 очередного серийного самолета МС.0026.

Отсек снят со стапеля общей сборки для передачи в производство покрытий. Затем он отправится в цех 246, где, в рамках сборки переднего полуфюзеляжа, будет состыкован с отсеком Ф1, который уже собран в цехе 205. Следующая задача цеха 205 -завершение сборки отсеков Ф4 и Ф4А самолета МС.0026.

Кроме того, в цехе 205 уже ведутся работы по самолету МС.0027. В сборке — секция 1 ниши передней опоры шасси отсека Ф1 и проемы дверей

-2-2 © avatars.dzeninfra.ru

Плюс уже ведутся работы по 14-му самолету. То есть, очевидно, что к моменту окончания сертификации многие из строящихся сейчас МС-21 будут фактически готовы, и сразу будут передаваться заказчикам.

Ранее появлялась новость, что ОДК уже передали первые двигатели ПД-14 для установки под крыло коммерческих лайнеров — таким образом для каких-то сейчас в производстве отсеки фюзеляжа, но какие-то уже в высокой степени готовности, и готовы для установки двигателей.

Так что, несмотря на все усилия по остановке российский программы авиастроения, очевидно остановить её не удалось, ни прямыми санкциями, ни тотальной операцией по дискредитации. Россия совершила то, что сегодня под силу, ну разве что только США (но это не точно). Ни одна другая страна мира создать пассажирский магистральный лайнер, без тесной международной кооперации, не сможет. А мы смогли и не один. Можно уже говорить в настоящем времени, потому что, очевидно, что у нас всё получится.

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Источник: t.me

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  • rvk
  • 8
оак, мс-21, авиастроение, ростех, ИАЗ, Яковлев
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.03.2517:49:39

    То есть его разработчик абсолютно уверен в том, что самолет пройдет сертификацию.

    Конечно пройдёт, куда он денется! Зря что ли столько работы проделано?

    ни тотальной операцией по дискредитации.

    А доморощенные злопыхатели и рады стараться. Шуточки, высмеивания, «мега-эксперты» со своими эксперными мнениями.

    Цель такого всегда одна — вызвать кризис идентичности у целой страны. Чтобы укоренилось мнение о себе, как в той песенке «что они ни делают — не идут дела».

    Такое колонизаторы уже не раз проделывали с разными народами, и с советским народом они такое провернули тоже (хоть и не надолго), усилиями ренегатов на разных уровнях, вплоть до тогдашних юмористов, вышучивавших со сцены свою страну и людей. Такого юмора я не понимаю категорически и считаю, что шутки шутками, а черта — чертой. За неё заходить нельзя.

    Но это я отвлёкся, а по сути заметки можно сказать, что «собаки лают, а караван идёт».

    #1299115
  • Нет аватара exVHM.ru
    28.03.2519:24:23

    надеюсь ОАК уже прорабатывает такие композитные решения, а ОДК работает над Открытыми (Open Fan) двигателями

    #1299118
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      28.03.2520:07:56

      А может работают над чем-то своим, а не обьзательно как за бугром …

      #1299119
      • Нет аватара exVHM.ru
        28.03.2520:56:08

        Ну если с двигателями следующих поколений — бабушка надвое сказала, то с композитами — все вполне предсказуемо…

        #1299122
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          28.03.2522:28:19

          Композиты это уже стандардная технология в МС-21 — хотя бы черное крыло.

          #1299130
          • Нет аватара exVHM.ru
            29.03.2509:28:26

            Но не фюзеляж

            #1299144
            • Аlex М Аlex М
              29.03.2515:46:54

              Предлагаете еще задержать производство на 5 лет пока будут сертифицировать новый композитный фюзеляж? Нет уж, пусть производят что разработали, а потом лет через 15-ть будет и композитный фюзеляж. Будут разрабатывать следующее поколение самолетов — учтут, если посчитают правильным

              #1299155
    • Е.Юрий Е.Юрий
      28.03.2522:16:35

      надеюсь ОАК уже прорабатывает такие композитные решения, а ОДК

      Как бы есть дримлайнер и очередь за ним не стоит. У этих материалов есть существенный недостаток — низкая ремонтопригодность — возникшие трещины очень сложно ликвидировать, да и дорого изготавливать. Вот часть заменить это да.

      По поводу движка — он у нас давно есть и даже проводились испытания на ЛЛ Ил-76 — это НК-93. По мимо всех плюсов есть ряд минусов, один из которых шумность. В принципе если будет нужно к этому проекту вернуться и доработают, а пока отрасль становится на ноги и есть уже начатые проекты.

      Отредактировано: Е.Юрий~22:17 28.03.25
      #1299129
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