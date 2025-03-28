Серийное производство МС-21 уже началось!

Именно так. Тут нет никакого преувеличения, об этом официально сообщается на телеграм-канале ОАК. Несмотря на то, что сертификат типа на лайнер пока не получен, его серийное производство уже стартовало. То есть его разработчик абсолютно уверен в том, что самолет пройдет сертификацию. Поэтому производит уже детали самолета с датами поставки в 2026-27 годах. Ранее об этом сообщалось в различных интервью, но кажется впервые ОАК об этом заявил официально на своём канале.

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Судя по номеру самолета, для которого изготовлен отсек МС.0026 — это уже примерно тринадцатый самолет запущенный в производство — первые от МС.0001 до МС.0013 — испытательные.

На ИАЗ продолжаются работы по серийному производству МС-21 товарной программы 2026-2027 гг. ✈️ В цехе 205 завершилась сборка отсека Ф2 очередного серийного самолета МС.0026. Отсек снят со стапеля общей сборки для передачи в производство покрытий. Затем он отправится в цех 246, где, в рамках сборки переднего полуфюзеляжа, будет состыкован с отсеком Ф1, который уже собран в цехе 205. Следующая задача цеха 205 -завершение сборки отсеков Ф4 и Ф4А самолета МС.0026. Кроме того, в цехе 205 уже ведутся работы по самолету МС.0027. В сборке — секция 1 ниши передней опоры шасси отсека Ф1 и проемы дверей

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Плюс уже ведутся работы по 14-му самолету. То есть, очевидно, что к моменту окончания сертификации многие из строящихся сейчас МС-21 будут фактически готовы, и сразу будут передаваться заказчикам.

Ранее появлялась новость, что ОДК уже передали первые двигатели ПД-14 для установки под крыло коммерческих лайнеров — таким образом для каких-то сейчас в производстве отсеки фюзеляжа, но какие-то уже в высокой степени готовности, и готовы для установки двигателей.

Так что, несмотря на все усилия по остановке российский программы авиастроения, очевидно остановить её не удалось, ни прямыми санкциями, ни тотальной операцией по дискредитации. Россия совершила то, что сегодня под силу, ну разве что только США (но это не точно). Ни одна другая страна мира создать пассажирский магистральный лайнер, без тесной международной кооперации, не сможет. А мы смогли и не один. Можно уже говорить в настоящем времени, потому что, очевидно, что у нас всё получится.

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