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Электроника и электротехника

В России начат выпуск отечественных SSD-накопителей с интерфейсом PCI Express

  •  © tehnoomsk.ru

Российское предприятие GS Nanotech (центр разработки микроэлектроники в составе отечественного холдинга GS Group) начал производство твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCI Express, обеспечивающим до 5 раз более высокую скорость произвольных операций.

Объем памяти новых SSD достигает 2 ТБ. Разработка и производство устройств полностью локализованы в России в инновационном кластере «Технополис GS» в городе Гусев (Калининградская область).

PCI Express (PCI-e) — это интерфейс, через который SSD соединяется с другими устройствами. PCI-e позволяет обмениваться информацией со скоростью до 32 Гбит/с, в то время как для SATA 3.0 этот показатель не превышает 6 Гбит/с.

SSD с интерфейсом PCI-e работают на специальном протоколе NVM Express, который поддерживает многоканальную работу — несколько приложений взаимодействуют с памятью одновременно, что ускоряет работу устройства и повышает его надежность, так как каналы резервируют друг друга. В результате скорость произвольных операций (ключевой показатель быстродействия SSD) у накопителей с интерфейсом PCI-e до 5 раз выше по сравнению с устройствами с интерфейсом SATA 3.0.

GS Group с 2016 года реализует первый в России проект по разработке и массовому производству SSD (solid-state drive, твердотельные накопители) — немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером. Первый серийный образец накопителя емкостью 256 Гб с интерфейсом SATA 3.0 был выпущен в 2017 году.

В феврале 2018 года холдинг GS Group запустил массовое производство SSD собственной разработки. Сегодня производитель предлагает целую линейку твердотельных накопителей корпоративного класса емкостью до 2 ТБ в нескольких форм-факторах.

В основе SSD использованы произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых — последнее поколение кристаллов 3D TLC NAND памяти от ведущих мировых производителей.

Весь производственный цикл — разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий — реализован в инновационном кластере «Технополис GS», мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год.

Характеристики новых российских SSD производства GS:

  • gs_ssd_sata_3_1_0.jpg
  • gs_ssd_sata_3_1_0.jpg
  •  © tehnoomsk.ru

* Указано максимальное значение, зависит от используемой NAND Flash памяти и объема накопителя

«В соответствии со стратегией развития производства носителей данных GS Group мы продолжаем расширять ассортимент твердотельных накопителей корпоративного класса для различных задач. Как мировой, так и российский рынок систем хранения данных интенсивно растут, и мы видим значительный интерес к отечественным разработкам в этой области. Интеграторов привлекает возможность контролировать производство на всех этапах, гарантии отсутствия „закладок“, возможность производства небольших партий кастомизированных устройств», — отметил генеральный директор GS Nanotech Евгений Масленников.

GS Group с 2016 года реализует первый в России проект по разработке и массовому производству SSD (solid-state drive, твердотельные накопители) — немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером. Первый серийный образец накопителя емкостью 256 Гб с интерфейсом SATA 3.0 был выпущен в 2017 году. В феврале 2018 года холдинг запустил массовое производства SSD собственной разработки. Сегодня производитель предлагает целую линейку твердотельных накопителей корпоративного класса емкостью до 2 ТБ в нескольких форм-факторах. В основе SSD использованы произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых — последнее поколение кристаллов 3D TLC NAND памяти от ведущих мировых производителей. Весь производственный цикл — разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий — реализован в инновационном кластере «Технополис GS», мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год.

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SSD-накопители, Калининградская область
  • Нет аватара Jub
    29.03.1910:21:56

    Неплохо, но в статье имеются элементы дурной пропаганды которая ближе к вредительству.

    Во-первых, GS Nanotech не производит чипы как может создаться впечатление из статьи, только корпусирует импортные. Об этом честно написано у них на сайте!

    Во-вторых, 1млн устройств в год это не достижение. Производительность одной стандартной SMD-линии размером с 40 футовый контейнер около 3500 штук в 8ч смену, что с учетом выходных и праздников дает плюс-минус тапок те самые 2700.

    #1118648
    • Нет аватара Захарка
      29.03.1914:36:38

      Ну по объемам тут ещё нужно иметь в виду, что в свободной продаже физическим лицам их SSD нет, только юрикам, и только через официальный сайт.

      Но в любом случае иметь собственное производство SSD, пусть и по неполному циклу — уже неплохо.

      #1118719
  • Plaguer.85 Plaguer.85 Plaguer.85 Plaguer.85
    29.03.1915:50:14

    Приятное исключение из общего правила.

    И как всегда вопреки.

    #1118738
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    29.03.1917:24:55

    Почему не написали, куда сбывают этот накопитель российского изготовления.

    #1118760
  • vassso1 vassso1
    29.03.1918:16:47

    Интересна цена, в сравнении с аналогами. Я б может и переплатил бы, и поддержал отечественного производителя. Но отсутствие открытых продаж наталкивает на дурные мысли…

    #1118768
  • Нет аватара cheri
    29.03.1918:51:30

    «Российское предприятие GS Nanotech (центр разработки микроэлектроники в составе отечественного холдинга GS Group) начал производство твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCI Express, обеспечивающим до 5 раз более высокую скорость произвольных операций*.

    Объем памяти новых SSD достигает 2 ТБ. Разработка и производство устройств полностью локализованы в России в инновационном кластере „Технополис GS“ в городе Гусев (Калининградская область).» — прекрасно! Просто прекрасно!

    #1118778
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