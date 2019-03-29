Новейший ЗРК «Сосна» успешно прошел госиспытания

В России успешно завершились испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Сосна», заявил в интервью управляющий директор предприятия — разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана.По его словам, этот ЗРК отличается эффективностью и точностью поражения воздушных целей, живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса работы и предельно малым временем реакции.Кроме того, у «Сосны» рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.Впервые этот ЗРК представили на форуме «Армия-2018». Главный конструктор «Сосны» Владимир Уклеев тогда рассказал, что комплекс может применяться в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, с места и в движении. Автоматизированный зенитный ракетный комплекс «Сосна» предназначен для защиты войсковых подразделений в любых формах боя, в том числе на марше, от средств воздушного нападения и разведки.Зоны поражения: по дальности — до десяти километров, по высоте — до пяти километров. Вооружение — 12 зенитных управляемых ракет «Сосна-Р» на направляющих пусковой установки.