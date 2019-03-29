На трассе «Вилюй» в Якутии приступили к надвижке пролетного строения через Марху

Монтаж пролетного строения моста осуществляется методом продольной надвижки с конвейерно-тыловой сборкой с помощью гидравлического оборудования, сообщило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй». Скорость надвижки пролетного строения может достигать 25 м/час. Длина надвигаемой металлоконструкции составляет 546,8 м, максимальная масса более 4 тыс. тонн.

В настоящее время на 100% возведены основные опоры моста (№ 1, 4, 5 и 6), надвижка осуществляется со стороны опоры № 6. Продолжаются работы на двух оставшихся опорах (№ 2 и 3): на сегодняшний день устроены фундаменты и нижний ярус тела опор, необходимо выполнить бетонирование монолитной части верхних ярусов, ригеля и подферменных тумб.

В соответствии с графиком производства работ уже в августе 2019 года начнутся работы по устройству мостового полотна и элементов обустройства.

Для справки

Строительство мостового перехода через р. Марха ведется в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия). Сооружение является одним из крупных проектов и уникальных на Дальнем Востоке. Строительство началось в 2015 году. Специалистам предстоит построить три мостовых сооружения с подходами: основное через Марху длиной 560 п. м и два моста через Мар — длиной 55 и 34 п. м. Общая протяженность участка, который будет расширен и переведен из IV в III техническую категорию, составляет 6 км. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 г. Мост через Марху позволит ликвидировать одну из паромных (ледовых) переправ и обеспечить круглогодичный и беспрепятственный проезд автотранспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».