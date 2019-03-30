Агрохолдинг «Мираторг» строит в Курской области крупнейшую в Европе мясохладобойню

«Мираторг» — ведущий оператор мясного рынка России. На территории Курской области агрохолдинг реализует масштабный инвестиционный проект по удвоению свиноводческих мощностей, который позволит вывести регион в лидеры по производству свинины в России. Важнейшей составляющей данного проекта является строительство в регионе крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни мощностью 525 тыс. тонн в убойном весе в год.

Агрохолдинг приступил к возведению предприятия по убою и переработке свиней в Октябрьском районе в сентябре 2017 года. На сегодняшний день в активной фазе строительства находятся основные корпуса мясохладобойни: в завершающей стадии устройство каркаса цеха глубокой переработки, в цехе по убою смонтировано 50% металлоконструкций, начаты работы по устройству кровли, на блоке обвалки в ближайшее время будет закончено устройство фундаментов, начаты работы по монтажу колонн и кирпичной кладке.

В настоящий момент на объекте реализуется строительство периферийных зданий — резервуаров чистой воды, здания водоподготовки, энергоцентра, контрольно-пропускных пунктов, дезбарьеров и пр. Начаты работы по устройству высоковольтной воздушной линии и монтажу холодоснабжения.

«Возведение мясохладобойни ведется в строгом соответствии с намеченным графиком. Еще на стадии строительства предприятие позволяет обеспечить положительный мультипликативный эффект для экономики региона: значительная часть стройматериалов закупается у курских поставщиков, созданы новые рабочие места для местных жителей», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».