Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь». Демонстрация перспективного ЗРК малой и средней дальности прошла в рамках воздушно-огневой конференции Воздушно-космических сил России.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, комплекс С-350 «Витязь» предназначен для поражения низколетящих крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и самолетов, пытающихся скрыться за счет снижения высоты.

«Витязь» представляет из себя самоходную пусковую установку, работающую совместно с всеракурсным неподвижным радаром с электронным сканированием воздушного пространства и командным пунктом на базе шасси грузовика", — говорится в сообщении.

Пусковая установка комплекса С-350 включает 12 ракет, расположенных в цилиндрических контейнерах. Одна батарея «Витязя» способна одновременно поражать 12 баллистических и 16 аэродинамических целей на дальности до 60 километров и высоте от 10 метров до 30 километров.

Напомним, в декабре прошлого года в СМИ сообщили, что в 2019 году ЗРК «Витязь» начнет поступать в войска. Вмести с ним в строевые части поступят комплексы С-400 и «Панцирь-С».

Фото: Vitaly V. Kuzmin