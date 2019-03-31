В Подмосковье открыли первый этап многоуровневой развязки в Красногорске

29 декабря 2018 г. в Подмосковье открыто рабочее движение по первому пусковому комплексу многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске. На данном этапе завершено строительство правой стороны путепровода основного хода Волоколамского шоссе через железнодорожные пути Рижского направления, переустройство инженерных коммуникаций и спрямление русла реки Банька.

Первый пусковой комплекс представляет путепровод протяженностью 358 метров. Сооружение стоит на 12 железобетонных опорах, для их строительства потребовалось свыше 5 тысяч тонн металлоконструкций и порядка 15 тысяч кубометров бетона. Объект и подходы к нему оборудованы освещением и барьерным ограждением. При возведении путепровода использовались современные материалы, увеличивающие период межремонтной эксплуатации.

Перезапуск движения по путепроводу позволит увеличить пропускную способность Волоколамского шоссе, как в сторону Москвы, так и в сторону области. На данном транспортном узле образуются многокилометровые пробки из-за высокой интенсивности движения и светофора на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе.

Строительство многоуровневой транспортной развязки в Красногорске реализуется в три этапа. Все работы ведутся в соответствии с графиком. На объекте постоянно задействованы около 330 специалистов и 80 единиц техники.

Второй пусковой комплекс предполагает строительство левой стороны путепровода основного хода Волоколамского шоссе через железнодорожные пути Рижского направления, путепровода на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, надземного пешеходного перехода через Ильинское шоссе и моста через реку Баньку. Третий пусковой комплекс — строительство разворотной эстакады на Волоколамском шоссе на территории города Москвы и подходов к искусственному сооружению.

Полностью завершить строительство планируется в 2019 году. Длина объекта составит около девяти километров, количество полос движения — 6 со стороны Волоколамского шоссе, по четыре — со стороны Ильинского и Пенягинского шоссе. Перспективная пропускная способность развязки — порядка 80 тысяч автомобилей в сутки.