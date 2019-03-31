10-вагонную «Ласточку» запустили между Москвой и Клином

Новый электропоезд класса «комфорт» заменил обычные электрички на 8 маршрутах с остановкой в Зеленограде.

2 февраля на участке Ленинградского направления Москва — Крюково — Клин начал курсировать первый в России 10-вагонный электропоезд «Ласточка». Новый состав отличается от курсирующих с прошлого лета поездов тем, что он не составной (5+5), а имеет сквозной проход по всем вагонам. Это позволило увеличить вместимость состава за счет замены торцевых вагонов в центре на проходные: количество сидячих мест в пятом и шестом вагоне возросло с 60 до 80. Вагоны новой «Ласточки» приспособлены для пригородных поездок — в каждом втором вагоне установлены напольные стойки для велосипедов, оборудованы горизонтальные поручни с передвижными ручками, места для сидения расположены как в компоновках 2+2, так и 2+3. Вагоны оборудованы всеми удобствами для комфортной поездки — предусмотрены розетки для зарядки электронных устройств, два туалета на состав, места для багажа и крючки для верхней одежды.

Замена обычных электричек на поезда класса «комфорт» продолжится в этом году запуском еще девяти составов. По словам Грибина, ориентировочно к 2022 году планируется замена всех пригородных электричек на участке Москв — Бологое на «Ласточки».

Новый 10-вагонный поезд класса «комфорт» курсирует вместо обычных электричек 6000-й нумерации по маршрутам: из Москвы в Клин отправлением в 7:35 (остановка в Крюково в 8:30) и 13:30 (в Крюково — в 14:27), из Москвы в Крюково — в 19:01 и в 21:53, из Клина в Москву — в 5:38 (в Крюково — в 6:38), в 10:50 (в Крюково — в 11:45) и в 16:53 (в Крюково — в 17:49), а также из Крюково в Москву в 20:33.