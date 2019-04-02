Школу на 600 учеников ввели в деревне Ликова Новой Москвы

Крупная школа в районе деревни Ликова поселения Внуковское сдана в эксплуатацию. Здесь построен новый жилой микрорайон. Из-за отсутствия собственной школы детям приходится ездить в соседний Западный округ, в район Внуково. Кроме того, открытия школы ждали в расположенной неподалеку деревни Изварино.

Строительство велось за счет инвестора.

На первом этаже новостройки расположены учебные кабинеты и спальни первоклассников, столовая, помещения для изучения технологий, медицинский кабинет.

Второй этаж заняли классы начальной школы, спортивный и актовый залы, зал хореографии, административно-хозяйственные помещения, блок основной школы (5-9 классы).

На третьем этаже разместились классы начальной и основной школы, кабинеты старшеклассников (10-11 классы), помещения группы свободного творчества. Четвертый этаж займут старшие классы и группа центра информации.