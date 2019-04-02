Новейшие разработки в области термо-видеотелеметрии представили учёные РКС

Специалисты холдинга «Российские космические системы"* (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представили новейшие разработки в области термо-видеотелеметрии на прошедшем в Москве международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019» (26-29 марта). Это новая технология, которая увеличит надёжность ракет-носителей и космических аппаратов, а также поможет решить различные практические задачи на Земле. Об этом сообщили в пресс-службе РКС.

Разрабатываемая в РКС термо-видеотелеметрическая система позволит определять состояние наблюдаемого объекта по яркости излучения или цветности спектра, которые выделяются из изображения, фиксируемого фоторегистрирующими приборами (преимущественно прибором с зарядовой связью) соответствующих спектральных диапазонов. Такой метод обеспечивает контроль температуры крупных узлов и приборов, разогревающихся во время работы до высоких температур.

«Наши специалисты разработали и запатентовали методики применения систем на основе технологий видеотелеметрии. Это очень перспективное направление — предстоит ещё много работы, но уже сегодня мы уверены,что можем получить высокоэффективный инструмент контроля ситуации на борту космических аппаратов, в том числе в рамках больших научных проектов по изучению Луны и планет Солнечной системы» — сообщил директор проектов по созданию телеметрических систем и комплексов — заместитель генерального конструктора РКС, кандидат технических наук Олег Хромов.

Системы видеоконтроля, устанавливаемые на борту космических аппаратов, позволяют фиксировать положения различных объектов и агрегатов, а также пространственное и временное развитие ситуации во время полёта. Российские исследователи предлагают дополнительно задействовать специальные средства для высокоточной регистрации изменений температуры в различных зонах космического аппарата.

«Термо-видеотелеметрическая информация, передаваемая разрабатываемой нами системой, позволит более полно отражать процессы на борту, оценить термонагруженность узлов и агрегатов аппарата, предотвратить возможное развитие нештатной ситуации. Принятая на Земле термо-видеоинформация в цветном виде отображается на визуальной модели наблюдаемого объекта, к примеру, двигателя» — рассказал инженер-исследователь РКС, кандидат технических наук Дмитрий Климов.

Новая технология может быть использована при создании межорбитальных буксиров, перспективных ракет-носителей и разгонных блоков. Кроме того, на её базе на Земле предполагается развитие линейки систем для контроля сложных и потенциально опасных процессов в промышленности, энергетике, авиации и других отраслях — для контроля утечки радиации, мониторинга состояния газопроводов, турбин и т. д.

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*АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).