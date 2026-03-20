Есть метка на карте
Ivan_82 Электроника, электротехника и приборы

В Москве создали первый отечественный ускоритель нейросетей

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «ХайТэк» создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейросетей.

Ускоритель обладает рекордной для российского рынка производительностью — 960 триллионов (TOPS) операций в секунду, что сопоставимо с ведущими мировыми аналогами. Он поддерживает одновременный запуск более 100 нейронных сетей, что особенно актуально для центров обработки данных с высокой нагрузкой.

Отечественные ускорители компании способствуют развитию ИИ-технологий в медицине (обработка КТ, МРТ, рентгеновских снимков, расшифровка ДНК, телемедицина), робототехнике (координация робосистем, компьютерное зрение), автономном транспорте, бортовых компьютерах, системах безопасности.

Уникальность разработки была подтверждена на мировом уровне — недавно микропроцессор получил международный патент сроком на 20 лет.

Сейчас специалисты предприятия продолжают исследования для оптимизации и повышения производительности отечественных микрочипов для ИИ. Статус резидента ОЭЗ Москвы предусматривает ряд налоговых льгот и преференций. Это позволит компании больше вкладывать в свое развитие.

    Krutenn Krutenn21.03.26 18:13:05

    Новости плюс. В каждое высшее учебное заведение такая штука нужна, в каждое областное управление (губернаторство)… Грантами надо поддерживать. Компания ХАЙ-ТЕК — красавчики…

    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski21.03.26 18:26:11

    Дело в любом случае очень важное и хорошее.

    Но это не первый ускоритель разработанный в стране.
    И конечно в России его физически производить невозможно — впрочем как и во всей западной Европе — практически только Тайван, США, Корея и Китай может такое производить в кремне.

      Нет аватара termometrix21.03.26 19:13:32

      Если не ошибаюсь, аналогичные ускорители разрабатывают также компании «РСК», «Гриффон» и НТЦ «Модуль». Конечно, база компонентов не локализована в России, и в ближайшее время это вряд ли произойдет.

        Нет аватара alexm23.03.26 15:19:26
        первый отечественный ускоритель нейросетей


        Здесь надо понять: а что они реально изготовили? Плату? Чип?,
        Например: Google в 2018 году выпустила чип Edge TPU, который устанавливался ни мини-ПК, платы с mini PCI-E и M.2. С его помощью можно локально на своем компьютере ускорять выполнение или простейшее обучение нейронных сетей, заявленная производительность в INT8 — 4 TOPS.
        и на базе Edge TPU вышла полноценная PCI-E карта Mustang-T100-T5 на пять процессоров Google Coral Edge TPU (суммарно 20 TOPS) с энергопотреблением всего 15 Вт.
        Китайский производитель предлагает целую линейку микро-серверов на базе процессоров SOPHON BM1684 и CV186AH. Модули нацелены на такие сферы применения, как структурирование видео, распознавание лиц, анализ поведения и мониторинг статуса. То есть преимущественно задачи компьютерного зрения.
        А вобще: Нейронные ускорители — это специализированные платы, предназначенные для машинного обучения или выполнения моделей нейронных сетей. Десктопные и профессиональные GPU вполне могут использоваться для работы с ИИ. Однако параллельно ведется разработка и внедрение еще более узкоспециализированных решений.

    Сергей Полятыкин Сергей Полятыкин22.03.26 08:09:45

    Железо — это не всё. С обработкой результатов рентгеновских исследований очень много проблем: начиная от размеров базы данных(чем больше, тем лучше) и заканчивания «отравлением» баз данных

    Нет аватара vajo23.03.26 05:57:33

    Чувак на фото в сапёра играет    

      Нет аватара vajo23.03.26 14:26:19

      Тут явно народ не в курсе, что такое юмор. Даже смайло-подсказка не помогла    
      Давайте дальше минусите.

