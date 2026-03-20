Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «ХайТэк» создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейросетей.

Ускоритель обладает рекордной для российского рынка производительностью — 960 триллионов (TOPS) операций в секунду, что сопоставимо с ведущими мировыми аналогами. Он поддерживает одновременный запуск более 100 нейронных сетей, что особенно актуально для центров обработки данных с высокой нагрузкой.

Отечественные ускорители компании способствуют развитию ИИ-технологий в медицине (обработка КТ, МРТ, рентгеновских снимков, расшифровка ДНК, телемедицина), робототехнике (координация робосистем, компьютерное зрение), автономном транспорте, бортовых компьютерах, системах безопасности.

Уникальность разработки была подтверждена на мировом уровне — недавно микропроцессор получил международный патент сроком на 20 лет.

Сейчас специалисты предприятия продолжают исследования для оптимизации и повышения производительности отечественных микрочипов для ИИ. Статус резидента ОЭЗ Москвы предусматривает ряд налоговых льгот и преференций. Это позволит компании больше вкладывать в свое развитие.