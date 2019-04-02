Российский посадочный модуль «Казачок» для «ЭкзоМарса»
Учёные придумали программу «ЭкзоМарс», чтобы понять: возможна ли жизнь на Красной планете. Программа состоит из двух миссий. Первая уже стартовала в 2016-м году. Второй этап «ЭкзоМарса» с российским посадочным модулем «Казачок» и европейским ровером — стартует летом 2020 года.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nswQs011TUs
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