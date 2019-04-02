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Видеоблог

Российский посадочный модуль «Казачок» для «ЭкзоМарса»

Учёные придумали программу «ЭкзоМарс», чтобы понять: возможна ли жизнь на Красной планете. Программа состоит из двух миссий. Первая уже стартовала в 2016-м году. Второй этап «ЭкзоМарса» с российским посадочным модулем «Казачок» и европейским ровером — стартует летом 2020 года.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nswQs011TUs

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=nswQs011TUs

Космонавтика, программа «ЭкзоМарс», модуль «Казачок»
  • Clausson Clausson
    02.04.1923:19:14

    Жалко, что пока заброшена (японцы не в счет) самая «русская» планета — Венера. Мне она кажется намного более интересной. ИМХО

    #1119921
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      03.04.1900:27:26

      Это самая агрессивная планета.

      На высоте 25 км температура атмосферы Венеры 271 °C, а давление — 17—20 атмосфер.

      На поверхности давление 100 атмосфер, температура около 500 °C, поэтому

      аппараты на поверхности жили не более не более часа.

      Не очень-то поизучаешь.

      #1119927
      • Clausson Clausson
        03.04.1902:47:17

        Правильно. Венера это вызов. И это очень интересный вызов со всех точек зрения.

        А аппараты на поверхности работали больше часа и передавали картинку. Сейчас вполне могут увеличить время работы в разы… И, несмотря на творящийся венерианский ад — ученые сохраняют надежду найти жизнь.

        Отредактировано: Clausson~02:49 03.04.19
        #1119936
  • Тимофей Золотых Тимофей Золотых
    03.04.1908:46:20

    Получается будет «засланный Казачок» на Марсе    

    #1119962
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