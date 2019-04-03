В Волгограде открыт новый детский сад «Долина детства» на 245 мест

2 Апреля 2019 года в Советском районе Волгограда открыт новый детский сад «Долина детства» на 245 мест

В детском саду имеется актовый, музыкальный, спортивный залы, изостудия, кабинет предшкольной подготовки, кабинет изодеятельности, кабинет природы, кабинеты для работы учителя-логопеда, педагога-психолога, медблок. Объёмно-планировочные решения помещений пищеблока отвечают современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Во дворе детского сада для каждой возрастной группы установлены теневые навесы, игровые модули, все детские площадки имеют резиновое покрытие. Спортивная площадка оснащена современным и безопасным оборудованием.

Общий объем финансирования — 220,34 миллиона рублей.