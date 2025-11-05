MAX
Волгоградский завод ввел производство материалов для капельного орошения

ООО «Промкомплекс» (Волгоград, производитель систем капельного орошения) ввело в эксплуатацию новое производство материалов для капельного орошения.

Общий объем инвестиций в проект с учетом собственных средств составил 89,9 млн рублей. Привлеченные средства были направлены на замену агрегатов действующих линий по выпуску капельной ленты, а также на запуск нового производства поливных шлангов для капельного орошения из поливинилхлорида и полиэтилена низкого давления.

С 2020 года объем выпускаемой продукции на предприятии был увеличен с 34 тыс. до 218 тыс. погонных метров в год.

ООО «Промкомплекс» выполняет полный цикл производства систем капельного орошения под брендом Aqua Pipe с 2017 года. Чистая прибыль компании в 2024 году выросла в 2 раза — до 16 млн рублей, выручка — на 37,1%, до 409,2 млн рублей.

Источник: www.interfax-russia.ru

