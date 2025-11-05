Волгоградский завод ввел производство материалов для капельного орошения
ООО «Промкомплекс» (Волгоград, производитель систем капельного орошения) ввело в эксплуатацию новое производство материалов для капельного орошения.
Общий объем инвестиций в проект с учетом собственных средств составил 89,9 млн рублей. Привлеченные средства были направлены на замену агрегатов действующих линий по выпуску капельной ленты, а также на запуск нового производства поливных шлангов для капельного орошения из поливинилхлорида и полиэтилена низкого давления.
С 2020 года объем выпускаемой продукции на предприятии был увеличен с 34 тыс. до 218 тыс. погонных метров в год.
ООО «Промкомплекс» выполняет полный цикл производства систем капельного орошения под брендом Aqua Pipe с 2017 года. Чистая прибыль компании в 2024 году выросла в 2 раза — до 16 млн рублей, выручка — на 37,1%, до 409,2 млн рублей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 20 скорых класса «В», оснащенных всем необходимым современным о...ного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
- В День работника транспорта 20 ноября 2023 года в 12 регионов&nbs...о 2024 года планируется обновление 80 процентов городского транспорта.
- В Волгоградской области успешно прошла испытания очередная автоматизир...bsp;и за рубежом. За год заказчикам поставили 12 таких стендеров.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0