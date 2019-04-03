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Производство

Златоустовский металлургический завод освоил новый вид продукции

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На Златоустовском ЗМЗ осуществлён прокат полосы марки стали 08Х18Н10Т- 45×530 мм (ранее прокат производился не более 73*350 мм).

Технологический цикл данного вида продукции 10 дней (от выплавки до сдачи на склад готовой продукции), тогда как выполнение заказа путем ковки в молотовом цехе могло затянуться на два месяца в связи с высокой загруженностью оборудования.

Первая изготовленная партия показала отличное качество. Уменьшение сроков производства требуемой заготовки высоко оценили на Ашинском металлургическом заводе. Первая партия для них будет отгружена уже в первую неделю апреля.

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http://www.zmk.ru/press_tcentr/news/?news_id=340

АО ЗЭМЗ , металлургия
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