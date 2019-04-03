Златоустовский металлургический завод освоил новый вид продукции

На Златоустовском ЗМЗ осуществлён прокат полосы марки стали 08Х18Н10Т- 45×530 мм (ранее прокат производился не более 73*350 мм).

Технологический цикл данного вида продукции 10 дней (от выплавки до сдачи на склад готовой продукции), тогда как выполнение заказа путем ковки в молотовом цехе могло затянуться на два месяца в связи с высокой загруженностью оборудования.

Первая изготовленная партия показала отличное качество. Уменьшение сроков производства требуемой заготовки высоко оценили на Ашинском металлургическом заводе. Первая партия для них будет отгружена уже в первую неделю апреля.