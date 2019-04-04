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Транспорт и логистика

В Москве началось строительство 2-х станций метро

  •  © Фото с сайта nashtransport.ru

  •  © Фото с сайта nashtransport.ru

На севере Москвы началось строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро.

Участок длиной чуть более трёх километров пройдёт вдоль Дмитровского шоссе и будет иметь 2 станции — «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» (последняя станция будет иметь пересадку на одноимённую железнодорожную платформу Савёловского направления).

В настоящий момент в стартовом котловане рядом со станцией метро «Селигерская» начался монтаж тоннелепроходческого комплекса, который будет вести проходку перегонного тоннеля в сторону станции «Улица 800-летия Москвы».

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!

Фото с сайта nashtransport.ru

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Москва, метро, Люблинско-Дмитровская линия
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