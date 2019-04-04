В Москве началось строительство 2-х станций метро
На севере Москвы началось строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро.
Участок длиной чуть более трёх километров пройдёт вдоль Дмитровского шоссе и будет иметь 2 станции — «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» (последняя станция будет иметь пересадку на одноимённую железнодорожную платформу Савёловского направления).
В настоящий момент в стартовом котловане рядом со станцией метро «Селигерская» начался монтаж тоннелепроходческого комплекса, который будет вести проходку перегонного тоннеля в сторону станции «Улица 800-летия Москвы».
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Фото с сайта nashtransport.ru
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