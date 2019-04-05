Завершены госиспытания вертолетного тренажера из композитных материалов ООО «НЦК»

Успешно завершены государственные испытания учебно-тренировочного комплекса для подготовки летного и инженерно-технического состава морской авиации Военно-Морского флота к полетам на модернизированных вертолетах Ка-27М. Аппарат изготовлен ведущим российским предприятием в области разработки, производства и послепродажного обслуживания авиационных тренажеров АО «Центр научно-технических услуг „Динамика“» (АО ЦНТУ «Динамика») в сотрудничестве со специалистами ООО «Нанотехнологический центр композитов» («НЦК»), входящего в инвестиционную сетьФонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

ЦНТУ «Динамика» была разработана принципиально новая унифицированная подвижная платформа и конструктивный модуль имитации визуальной обстановки. Использование композитных материалов «НЦК» для корпуса тренажера позволило значительно уменьшить вес конструкции по сравнению с ранее разработанными решениями для вертолетов Ка-52Ки Ми-28НМ. Это снизило нагрузки на основные узлы приводов, тренажер стал реалистичнее.