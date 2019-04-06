Минобороны РФ впервые показало базу «Северный клевер» в Арктике

Министерство обороны России впервые показало журналистам, в том числе иностранным, военную базу «Северный клевер». Объект, на который можно добраться только на вертолёте, расположен на острове Котельном*, входящем в состав архипелага Новосибирские острова.

Задачами «Северного клевера» являются радиолокационный контроль воздушного пространства и Северного морского пути, а также ликвидация экологического ущерба.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/be0yNy8IcJs

"Северный Клевер" - первый в Вооруженных Силах России военный городок замкнутого цикла, построенный в Арктике в 2016 году. С высоты комплекс напоминает трилистник клевера. Цветовое решение фасадов административно-жилого комплекса выполнено в цветах флага РФ.

В состав базы входит комплекс объектов:

здание административно-жилого комплекса (административные помещения, учебные помещения, узел связи, медицинский модуль, гостиница, санитарно-бытовой блок с сауной, помещение для активного отдыха, актовый зал, оранжерею, склады имущества и продовольствия, столовая);

парковая зона;

энергоблок;

склад ГСМ;

сооружения водоснабжения (вододобычи) и канализации;

очистные сооружения и утилизации отходов.

База имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения, что позволяет личному составу не выходить во внешнюю среду без особой необходимости. Все системы связаны между собой закрытыми переходами, что позволяет максимально обезопасить военнослужащих от воздействия неблагоприятных погодных условий Перемещения между зданиями и сооружениями комплекса могут осуществляться по надземным отапливаемым переходам.

Комплекс рассчитан на одновременное проживание более 250 человек.

На базе размещается 99-я тактическая группа. Она находится на территории Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Российской Федерации:





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* Остров Котельный — 75°27′31″ с. ш. 140°50′35″ в. д. архипелага Новосибирские острова (Площадь — 23 200 км². Высшая точка острова — гора Малакатын-Тас (361 м). Открыт в 1773 году русским купцом Иваном Ляховым.

Остров входит в состав природного резервата Лена-Дельта (охранную зону Государственного природного заповедника «Усть-Ленский»):

Климат на острове арктический, суровый. Снег лежит 9-10 месяцев в году. Средняя температура июля составляет +2.9 °C, но ночью температура опускается до −6 °C. И лишь в отдельные тёплые дни температура может подниматься до более высоких значений. С ноября по март оттепели исключены, в апреле абсолютный максимум температуры составляет 0,3 градусов. Самый холодный по среднемесячной и минимальной температуре месяц-февраль (-29.7 и −49.9 градусов соответственно). Температура ниже −30 градусов может наблюдаться с октября по апрель.

Погода на острове Котельном к 16: 15 — местного времени (+7 часов мск):