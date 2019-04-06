

Рязанский медуниверситет вошел в число лучших в мире

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Рязанский государственный медицинский университет (РязГМУ) им. И. П. Павлова вошел в топ-200 авторитетного международного рейтинга THE (Times Higher Education University Impact Rankings — 2019) в категории «Здоровье и благополучие», сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Кроме РязГМУ, в рейтинге оказались еще два медвуза из России — это Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (43-е место) и Сеченовский университет (84-е место).

Всего в глобальном исследовании участвовал 421 вуз из 74 стран мира, в их числе 29 российских учебных заведений.