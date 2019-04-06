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Образование

Рязанский медуниверситет вошел в число лучших в мире

  • Рязанский медуниверситет вошел в число лучших в мире
  • Рязанский медуниверситет вошел в число лучших в мире
  •  © ya62.ru

Рязанский государственный медицинский университет (РязГМУ) им. И. П. Павлова вошел в топ-200 авторитетного международного рейтинга THE (Times Higher Education University Impact Rankings — 2019) в категории «Здоровье и благополучие», сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Кроме РязГМУ, в рейтинге оказались еще два медвуза из России — это Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (43-е место) и Сеченовский университет (84-е место).

Всего в глобальном исследовании участвовал 421 вуз из 74 стран мира, в их числе 29 российских учебных заведений.

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https://ya62.ru/news/education/ryazanskiy_meduniversitet_voshel_v_chislo_luchshikh_v_mire/

Рязань, Вузы, изобретения, НИОКР, производство, образование, студенты, развитие региона, сотрудничество в сфере разработок
  • Нет аватара termometrix
    06.04.1922:52:02

    Насколько я вижу Рязанскому медуниверситету нужна хорошая реновация по всем параметрам.

    #1120748
    • TDRuSStankoSbyt TDRuSStankoSbyt
      07.04.1909:42:59

      Да, может быть

      #1120796
    • Роман Березико Роман Березико
      07.04.1913:46:12

      размечтался… все, что нужно Рязани — какая-нибудь спортивная универсиада миллиардов за 50. А медицина — от лукавого.

      #1120848
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