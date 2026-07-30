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5 дней назад 2104
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Ivan_82 Образование

Молодые изобретатели из России получили престижные награды на Международной выставке в Китае

Команда из России завоевала золото, 2 серебра, 5 бронзовых наград и специальный приз на Международной выставке для юных изобретателей (IEYI).

© tass.ru

Золото, два серебра и специальный приз получили воспитанники Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

Восьмиклассник Алексей Огарков, завоевавший золото, создал систему подводной навигации для автономных аппаратов, работающую без GPS и других внешних сигналов. Она рассчитывает расстояние по времени задержки гидроакустического сигнала, что позволяет сразу же корректировать курс движения аппарата.

При этом такая система более доступна, чем ее аналоги.

© tass.ru

Одиннадцатиклассница Софья Близнецова, завоевавшая серебро, разработала кормушку, которая помогает выхаживать медвежат без тесного контакта с человеком. Приспособление частично заменяет медведицу: кормит молоком, поддерживает комфортную температуру, а также издает естественные звуки и следит за состоянием животного.

В итоге детеныши быстрее возвращаются в дикую природу.

© tass.ru

Варвара Громакова из 11-го класса, завоевавшая серебро, сделала модель синхротрона — установки, которая используется для получения мощного рентгеновского излучения. В отличие от настоящего синхротрона, где ускоряются электроны, здесь движутся заряженные атомы ртути.

Благодаря устройству школьники смогут наглядно изучать работу ускорителей частиц и процесс возникновения рентгеновского излучения.

© tass.ru

Бронзовых медалей удостоены:

— Милана Бигайдарова (Свободный) — за потолочный модуль «Облако» с роликами для подвесной тележки с лебедкой;

— Владислав Загидулин (Чита) — за устройство «Ледяной насос» для добывания воды в сельской местности зимой;

— Степан Войтенко (Норильск) — за аппарат L-ECO для переработки пластиковых отходов;

— Платон Гречин (Норильск) — за протез нёба Linkual, позволяющий управлять компьютером кончиком языка;

— Дарья Шейнина (Пермь) — за биоразлагаемый гель-пленкообразователь BioBark.

Всего на мероприятии было представлено более 150 разработок со всего мира.

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Источник: tass.ru

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