Команда из России завоевала золото, 2 серебра, 5 бронзовых наград и специальный приз на Международной выставке для юных изобретателей (IEYI).

Золото, два серебра и специальный приз получили воспитанники Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

Восьмиклассник Алексей Огарков, завоевавший золото, создал систему подводной навигации для автономных аппаратов, работающую без GPS и других внешних сигналов. Она рассчитывает расстояние по времени задержки гидроакустического сигнала, что позволяет сразу же корректировать курс движения аппарата.

При этом такая система более доступна, чем ее аналоги.

Одиннадцатиклассница Софья Близнецова, завоевавшая серебро, разработала кормушку, которая помогает выхаживать медвежат без тесного контакта с человеком. Приспособление частично заменяет медведицу: кормит молоком, поддерживает комфортную температуру, а также издает естественные звуки и следит за состоянием животного.

В итоге детеныши быстрее возвращаются в дикую природу.

Варвара Громакова из 11-го класса, завоевавшая серебро, сделала модель синхротрона — установки, которая используется для получения мощного рентгеновского излучения. В отличие от настоящего синхротрона, где ускоряются электроны, здесь движутся заряженные атомы ртути.

Благодаря устройству школьники смогут наглядно изучать работу ускорителей частиц и процесс возникновения рентгеновского излучения.

Бронзовых медалей удостоены:

— Милана Бигайдарова (Свободный) — за потолочный модуль «Облако» с роликами для подвесной тележки с лебедкой;

— Владислав Загидулин (Чита) — за устройство «Ледяной насос» для добывания воды в сельской местности зимой;

— Степан Войтенко (Норильск) — за аппарат L-ECO для переработки пластиковых отходов;

— Платон Гречин (Норильск) — за протез нёба Linkual, позволяющий управлять компьютером кончиком языка;

— Дарья Шейнина (Пермь) — за биоразлагаемый гель-пленкообразователь BioBark.

Всего на мероприятии было представлено более 150 разработок со всего мира.